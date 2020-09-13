«Высокая степень хаотичности». Движение «Голос» назвало регионы с самым большим числом нарушений на выборах

«Сразу в нескольких регионах наблюдаются попытки противодействия наблюдению за ходом голосования. В некоторых случаях они связаны с применением силы. Отдельно следует сказать о Ямало-Ненецком автономном округе, где массово, со ссылкой на региональный закон, запрещают фото- и видеосъемку членам комиссий с правом совещательного голоса», - отмечают наблюдатели.

В пятерку регионов-лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях на 10 утра вошли Челябинская область (12), Краснодарский край (девять), Самарская область (восемь), ЯНАО (семь), Владимирская область (пять).

Движение «Голос» получило 81 сообщение о возможных нарушениях в единый день голосования в 30 регионах страны, говорится на сайте организации 13 сентября.

Всего за время кампании поступило 1175 сообщений из 57 регионов. В 343 случаях сообщается, что о нарушении поданы официальные жалобы, в 41 сообщении говорится о получении официальной реакции.

Из многих регионов приходят сообщения о принуждении и подкупе избирателей. А введение «дополнительных форм» голосования далеко не всегда было подкреплено необходимым обучением членов избирательных комиссий. «Это привело к большому количеству неумышленных ошибок в их работе, которые вносят высокую степень хаотичности в деятельность избиркомов», - говорят в «Голосе».

Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.

Ранее ЦИК сообщал, что не получал жалоб по поводу надомного голосования 11 и 12 сентября. Критиков голосования «на лавочках» глава комиссии Элла Памфилова назвала «столичными рафинированными штучками», которые» только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов». При этом в некоторых регионах явка на утро 13 сентября уже казалась выше, чем была на прошлых аналогичных выборах. Но, по мнению Памфиловой, такая картина является «реальной и естественной».