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13.09.2020 11:30
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«Только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов». ЦИК ответил критикам «голосования на лавочках»

Возможность проголосовать «на лавочке» была у россиян 11 и 12 сентября. По мнению Панфиловой, придомовое голосование удобно для пожилых людей. Кроме того, не каждый хочет запускать в дом членов избиркомов.

«Кому-то удобнее на воздухе присесть на лавочку и так далее. Это их право - сделать так, как они считают нужным. У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена», - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

Критиков «голосования на лавочках» Памфилова назвала «столичными рафинированными штучками». «Видимо, только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов», - заявила она.

Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.

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Комментарии (7)

Brit
Как проходит изобретение Алексея Навального - «умное голосование»? Удалось ЦИК обцикать?
***_555
Про Лазурный Берег - это намёк на семью губера Л.О.? Тонко.
Castor Troy
Интересно бы взглянуть и полюбопытствовать где же обитает потомство и другая родня людоедочки? Наверно цеховые пролетарии... за всю жизнь дальше местной рыгаловки в уездном городе М не ходившие?
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