«Только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов». ЦИК ответил критикам «голосования на лавочках»
Возможность проголосовать «на лавочке» была у россиян 11 и 12 сентября. По мнению Панфиловой, придомовое голосование удобно для пожилых людей. Кроме того, не каждый хочет запускать в дом членов избиркомов.
«Кому-то удобнее на воздухе присесть на лавочку и так далее. Это их право - сделать так, как они считают нужным. У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена», - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).
Критиков «голосования на лавочках» Памфилова назвала «столичными рафинированными штучками». «Видимо, только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов», - заявила она.
Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.