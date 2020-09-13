«Нет задачи повысить явку». ЦИК рассказал, как проходит единый день голосования в российских регионах
Центральная избирательная комиссия не ставила цели повысить явку на едином дне голосования. «Она должна быть реальной и естественной, чтобы люди приходили и голосовали, как считают нужным», - цитирует официальный телеграм-канал ЦИК председателя комиссии Эллу Памфилову 13 сентября.
При этом в трех российских регионах на Кубани, Камчатке и в Еврейской АО явка уже выше, чем была на прошлых аналогичных выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома.
На утро воскресенья самая высокая явка в Республике Татарстан - 56,64 %, самая низкая в Ярославской области — 10,47%. На выборы высших должностных лиц субъектов лидирует Еврейская автономная область — 57,89%, в аутсайдерах Иркутская область — 15,94%. На выборах депутатов региональных парламентов самую большую активность проявляют жители Белгородской области: их явка составила 40,31 %. Самая низкая явка в Костромской области — 16,11%.
Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.
Кроме единого дня голосования на участках у россиян была возможность сделать свой выбор на надомном голосовании 11 и 12 сентября. Критиков такой модели Памфилова назвала «столичными рафинированными штучками», которые» только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов».