Совет по правам человека не нашел серьезных нарушений на выборах. Независимые наблюдатели зафиксировали более 1000 жалоб

При этом, по его словам, «были проблемные сообщения». Например, Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования, сказал Брод.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал серьезных нарушений на текущих выборах. Об этом заявил 13 сентября член СПЧ Александр Брод на брифинге в Общественной палате РФ, передает РБК .

Нарушений в дни голосования не обнаружил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, который наблюдал за выборами в Камчатском крае.

Ранее движение «Голос» сообщило о 1175 сообщений о нарушениях из 57 регионов за время избирательно кампании. В нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. Журналисты сообщали о запретах производить фото и видеосъемку. Также приходили сообщения о подкупе избирателей и принуждении к голосованию.

В самом ЦИК рассказали об отсутствии жалоб на надомном голосовании, которое шло 11 и 12 сентября, а также о курьезном случае в Омске, когда пропавшие бюллетени оказались за «потайной стенкой» из-за случайно перевернувшейся полки.

Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.