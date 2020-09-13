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13.09.2020 17:43
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Совет по правам человека не нашел серьезных нарушений на выборах. Независимые наблюдатели зафиксировали более 1000 жалоб

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировал серьезных нарушений на текущих выборах. Об этом заявил 13 сентября член СПЧ Александр Брод на брифинге в Общественной палате РФ, передает РБК.

При этом, по его словам, «были проблемные сообщения». Например, Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования, сказал Брод.

Нарушений в дни голосования не обнаружил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, который наблюдал за выборами в Камчатском крае.

Ранее движение «Голос» сообщило о 1175 сообщений о нарушениях из 57 регионов за время избирательно кампании. В нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. Журналисты сообщали о запретах производить фото и видеосъемку. Также приходили сообщения о подкупе избирателей и принуждении к голосованию.

В самом ЦИК рассказали об отсутствии жалоб на надомном голосовании, которое шло 11 и 12 сентября, а также о курьезном случае в Омске, когда пропавшие бюллетени оказались за «потайной стенкой» из-за случайно перевернувшейся полки.

Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.

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Комментарии (4)

efela
Так председателя этого совета для того и назначали, чтобы он ничего не находил. Было бы странно, если оказалось по другому.
Brit
В кукольном театрике Карабаса-Барабаса опять выборы кукловодов.
Павел Павлов
Нынешная власть так завралась и изворовалась что сами в ужасе.
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