«За потайной стенкой оказались». Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области

В Омской области раскрыли тайну «исчезновения» бюллетеней на одном из избирательных участков. Как рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев 13 сентября, их после длительных поисков нашли за случайно образовавшейся «потайной» стенкой сейфа.

По словам Булаева, тревожный звонок поступил в 6 утра. Глава местного избиркома сообщил, что из сейфа, который охранялся полицейскими, «украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами голосования досрочными», рассказал Булаев в информцентре ЦИК России (цитата по «РИА Новости»). «Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, все как положено, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен», - сообщил он.