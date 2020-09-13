«За потайной стенкой оказались». Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области
В Омской области раскрыли тайну «исчезновения» бюллетеней на одном из избирательных участков. Как рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев 13 сентября, их после длительных поисков нашли за случайно образовавшейся «потайной» стенкой сейфа.
По словам Булаева, тревожный звонок поступил в 6 утра. Глава местного избиркома сообщил, что из сейфа, который охранялся полицейскими, «украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами голосования досрочными», рассказал Булаев в информцентре ЦИК России (цитата по «РИА Новости»). «Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, все как положено, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен», - сообщил он.
Но в ходе осмотра сейфа пропавшие бюллетени нашел криминалист, который хотел снять с полки отпечатки пальцев. «В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой оказались», - пояснил Булаев.
Поиски длились три часа. «Уже, я думаю, все, что были подозреваемыми, начали сознаваться», - пошутил зампред ЦИК и призвал коллег быть более внимательными при осмотре сейфов.
Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы.