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12.09.2020 10:40
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Роспотребнадзор рассказал, распространяется ли на школьников требование носить маски

Разработанные Роспотребнадзором санитарные правила предписывают использовать в школах средства индивидуальной защиты, отчего руководители некоторых учреждений наделяли такой обязанностью и учеников. Ведомству пришлось внести ясность, чтобы избегать двойных трактовок.

«Требования о том, что дети должны находиться в масках, в правилах нет», - заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на горячей линии в «Российской газете», куда обратились смущенные родители. Их детей заставляли носить маски за пределами класса.

В Петербурге расходы на соответствие требованиям Роспотребнадзора составляли в среднем по миллиону рублей на школу, писала «Фонтанка». Обязанность носить маски распространяется на педагогический состав и вспомогательный персонал. Из-за авральной подготовки некоторым школам пришлось закупать маски по 8-10 рублей за штуку при их рыночной цене 2-3 рубля.

В десять школ Петербурга уже пробрался коронавирус, сообщал «Доктор Питер». Закрываться они не планируют. Роспотребнадзор рекомендует объявлять карантин при трех случаях в одном коллективе.

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