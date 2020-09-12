Роспотребнадзор рассказал, распространяется ли на школьников требование носить маски

«Требования о том, что дети должны находиться в масках, в правилах нет», - заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на горячей линии в «Российской газете» , куда обратились смущенные родители. Их детей заставляли носить маски за пределами класса.

Разработанные Роспотребнадзором санитарные правила предписывают использовать в школах средства индивидуальной защиты, отчего руководители некоторых учреждений наделяли такой обязанностью и учеников. Ведомству пришлось внести ясность, чтобы избегать двойных трактовок.

В Петербурге расходы на соответствие требованиям Роспотребнадзора составляли в среднем по миллиону рублей на школу, писала «Фонтанка». Обязанность носить маски распространяется на педагогический состав и вспомогательный персонал. Из-за авральной подготовки некоторым школам пришлось закупать маски по 8-10 рублей за штуку при их рыночной цене 2-3 рубля.

В десять школ Петербурга уже пробрался коронавирус, сообщал «Доктор Питер». Закрываться они не планируют. Роспотребнадзор рекомендует объявлять карантин при трех случаях в одном коллективе.