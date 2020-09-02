Смольный возложил ответственность за борьбу с эпидемией на руководителей образовательных организаций, вызвав волну беспорядочных и порой баснословных трат. В этой неразберихе пригодятся родительские кошельки — без них год не протянуть.

Собирались школы в школу. Придется ли родителям сбрасываться на защиту от COVID-19

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В среднем по миллиону рублей выдернули школы из бюджетов для закупки товаров из списка Роспотребнадзора для очного обучения. Передача подготовки к очному обучению на места привела к тому, что педагоги носят маски по 13 рублей за штуку, фирмы-невидимки зарабатывают на срочных поставках, а родительским комитетам скромно намекают на потребности в кулерах, дезинфекторах и бактерицидных облучателях.

Обращения в соцсетях

Распределением ролей при подготовке школ к очному обучению Роспотребнадзор озадачился в середине лета. 13 июля главный санврач страны Анна Попова подписала постановление о профилактике COVID-19 в эпидсезон 2020–2021 годов. Региональным комитетам образования она рекомендовала обеспечить готовность школ, в том числе по оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты сотрудников.



В Петербурге эта рекомендация благодаря письму комитета образования от 14 августа (оно опубликовано на сайтах многих школ) пошла по нисходящей — через районные администрации — и замкнулась на директоров образовательных организаций.



Письмо комитета образования районным администрациям о личном контроле за санитарными мероприятиями Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В тот же день, по данным «Фонтанки», некоторые руководители петербургских школ обратились через закрытые группы в соцсетях к родительским комитетам. Под эгидой сохранения здоровья детей они просили родителей обсудить покупку за их счет рециркуляторов воздуха, дозаторов для рук и кулеров для воды.

«Конечно, только при условии, что все родители согласятся поучаствовать в приобретении», — делали оговорку директора.

К такой просьбе привело лимитированное финансирование и необходимость в сжатые сроки самим искать поставщиков, объяснили «Фонтанке» руководители нескольких образовательных организаций.

Ассортимент Роспотребнадзора

«Фонтанка» проанализировала сайт госзакупок и выяснила, что в среднем школы тратили по миллиону рублей на закупку товаров, способных, по мнению Роспотребнадзора, остановить распространение COVID-19 в режиме очного обучения.



Наиболее затратной статьей расходов стала закупка рециркуляторов воздуха — бактерицидных облучателей. Отсутствие четких требований к оборудованию и централизованного контроля комитета образования вызвало огромный разброс цен — от 18 тысяч до 44 тысяч рублей за штуку при схожих характеристиках. Большинство школ предпочло передвижные устройства, чтобы не перегружать расходную ведомость настенными для каждого класса. По мнению Роспотребнадзора, облучатели в каждом кабинете — мера избыточная, достаточно обеззараживать воздух по графику. Многие школы обходятся закупкой десяти рециркуляторов.

Следующая по затратности статья расходов — кожные антисептики. Сто литров жидкости стоят по 40–70 тысяч рублей. Каждое нажатие на дозатор обходится школе в 60–90 копеек. Запасов хватит, судя по тендерам, на 20–30 дней.

Отсутствие перспективы

Закупка одноразовых масок тоже доставила школам хлопот. Ажиотаж вроде бы спал, августовские оптовые цены в Петербурге составляют 2–4 рубля за штуку, но спешка вынудила школы приобретать СИЗы по кратно завышенным ценам. Школа № 451 в Колпино, например, выделила деньги на закупку 15 тысяч масок по 8,5 рубля за штуку.



Рекорд по дороговизне поставила 156-я школа Калининского района. Из отчета на сайте организации следует, что она имеет 3800 масок, купленных на 51 тысячу рублей, — по 13,4 рубля за штуку.

Заместитель директора 156-й Кристина Бородина сообщила «Фонтанке», что маски приобретались еще в июне 2020 года, к ЕГЭ.

«Тогда цены были еще такие. Я знаю, что сейчас они стоят дешевле, — уточнила представитель школы. — По возможности мы будем закупать еще».

Учитывая, что маску надо менять каждые три часа, а в школе работают 57 педагогов, этого запаса хватит на пять недель.

Вполне возможно, что в октябре — ноябре многим петербургским организациям, как и 156-й школе, маски обойдутся ненамного дешевле. По словам Кристины Бородиной, учреждение работает с одним и тем же поставщиком.

«Электронные аукционы мы проводим в том случае, когда нам дается время — месяц или два, потому что все это рассматривается очень долго. Не все фирмы работают с бюджетными организациями, потому что у нас безналичный расчет и отсрочка платежа. Поэтому очень сложно найти, где дешевле», — объяснила Бородина.



Очное обучение имеет неясную перспективу, среди родителей ходят упорные слухи, что его якобы могут отменить уже после 20 сентября. В таких условиях никто не рискнет планировать закупки наперед, пояснил «Фонтанке» директор одной из школ Фрунзенского района.

Дороже, но надежнее

По принципу «дороже, но надежнее» пошли гимназии Центрального района, выяснила «Фонтанка». Их поставщиком стала фирма-невидимка «Фрегат». Прошлый год она закончила с прибылью 311 тысяч рублей, никогда до лета-2020 не участвовала в гостендерах, а перед плебисцитом по Конституции ее «прорвало». В июне «Фрегат» получил 26 миллионов рублей от администраций Центрального и Красногвардейского районов за поставку в школы «противоэпидемических наборов». Они включали одноразовые стаканчики по рублю штука, маски по 30 рублей, антисептики по 700 рублей за литр и бесконтактные термометры почти по 5000 рублей.

Контракт администрации Красногвардейского района с ООО «Фрегат» на поставку расходных материалов, связанных с противоэпидемическими мероприятиями

Перед учебным сезоном услугами «Фрегата» воспользовались 9 образовательных организаций Центрального района, заплатив ему в общей сложности 9 миллионов рублей. В набор входили бесконтактные термометры практически по той же цене, что и в период пикового спроса (4700 рублей), бактерицидные облучатели по 44 тысячи рублей, латексные перчатки по 60 рублей пара, дезинфекторы (жидкости для уборки помещений) по 10 тысяч. Все это можно было приобрести во второй половине августа с меньшими затратами.



Генеральный директор «Фрегата» Эдуард Мурзич вопросы «Фонтанки» о внезапном появлении на санитарном рынке и отношениях со школами выслушал, а потом сослался на занятость и повесил трубку.

Расчеты «Фонтанки» о школьных тратах подтвердил директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. Его учреждение оснащено примерно на полтора миллиона, но основную расходную часть заняли устройства, о покупке которых другие школы даже не задумывались.

«Мы в каждый класс поставили бактерицидный облучатель. 21 класс — 600 тысяч. Потом поставили на вход тепловизоры. Они измеряют температуру дистанционно с распознаванием лиц, чтобы вести термометрический журнал автоматически. Две штуки — 750 тысяч. И соответственно, еще по мелочи — бесконтактные термометры, санитайзеры, стаканчики, маски для педагогов, маски и перчатки для столовой».

По словам Пратусевича, «практически все» коронавирусные нужды оплатили спонсоры. У учреждения также есть выпускники, которые помогают финансово.



«Хотелось бы, конечно, чтобы вопрос решался централизованно, — отметил Пратусевич. — Например, было в свое время требование — оснастить двери и запасные выходы электромагнитными замками. Если государство приняло решение [об очном обучении], то разрабатывается госпрограмма, все школы оснащают, и ни у кого голова не болит».

Если читать рекомендации Роспотребнадзора буквально, то прямых обязанностей у образовательных организаций не так и много и они не должны иметь финансовые последствия. Директорам, в представлении санврачей, достаточно составить график обеззараживания воздуха, проводить сквозное проветривание классов, обеспечить контроль температуры при входе, организовать питьевой режим в классах, проводить влажную уборку в течение дня и генеральную — раз в неделю.

В комитете по образованию Петербурга на вопросы «Фонтанки» об организации противоэпидемических мероприятий и тратах школ не ответили.

Александр Ермаков,

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»