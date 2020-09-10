С первыми случаями выявления коронавируса в головах многих родителей начался хаос. Роспотребнадзор кивает на комитет по образованию, тот — обратно. А директора продолжают образовательный процесс.

При встрече с ковидом школы в Петербурге повели себя не так, как ожидали родители

Во время онлайн-конференции по организации жизни Петербурга в период пандемии 10 сентября прозвучали вопросы про режим работы школ, но они остались без ответа. Чиновников спрашивали про количество заболевших и госпитализированных детей, а также про условия ввода карантина. «Наверное, лучше мог бы ответить комитет по образованию и Роспотребнадзор», — заявил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Мы знаем, что существуют довольно жесткие требования к работе не только школьных, всех образовательных учреждений, нормы и правила, которые касаются поведения школьников: это контроль температуры, соответствующая наполняемость класса, пересечение классов внутри, прием пищи. Там целая серия. Но если говорить о заболеваемости в школах, то я думаю, что каждый, не помню сейчас точно по школьникам, каждый случай <...> будет требовать серьезного разбора и может быть основанием, если есть контакты, для прекращения занятий», — сказал глава городской межведомственной рабочей группы по коронавирусу, директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто, запутав этим заявлением всех еще больше.



Единичные случаи коронавируса у школьников находят по всему Петербургу, но отправлять из-за этого на карантин целые классы никто не спешит. В школах родителей уверяют: «ориентируемся на другие установки». Но, кажется, они у всех учебных заведений — разные. Такой вывод можно сделать из множества тревожных писем от родителей школьников, которые с первых же дней сентября получает «Фонтанка».



Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ

С начала учебного года случаи заболевания коронавирусом обнаружили в десятке петербургских школ. Ранее родителей уверяли: если у одного из учеников тест на коронавирус покажет положительный результат, 14-дневный карантин грозит всем его одноклассникам. Теперь оказывается, и один, и два подтвержденных ковида в классе — не повод отправлять весь класс на карантин. А вот из-за трех — уже пора.

«Фонтанка» получила сообщения от родителей учеников лицея 214 и гимназии 190 Центрального района. По словам читателей, в первом случае в старших классах нашелся контактный ученик, а во втором — ребенок с положительным результатом теста на коронавирус.



Мама двух выпускников 190-й гимназии Галина рассказала: о случае заболевания узнали из родительского чата, а не от администрации школы. Ее дети готовятся к выпускным экзаменам самостоятельно из дома.

«Мы живем с бабушкой, у меня муж после химиотерапии, у него пониженный иммунитет и поэтому поход в школу для меня — было не пустое место. Я всегда следила внимательно за тем, что происходило на фоне ковида, понимала, что возможен какой-то всплеск... Поэтому я сделала вывод, что для меня очень рискованно отправлять своих детей в школу», — рассказала Галина.

Опасения, увы, оправдались. На первой неделе учебы коронавирус нашли у одного из одноклассников, но мер, обезопасивших бы остальных детей и учителей Галина не видит. «Решения о закрытии на карантин учебных заведений не принято. Сейчас по рекомендациям Роспотребнадзора такое решение принимается при трех и более выявленных случаях заболевания коронавирусом в одном коллективе. Здесь случаи единичны», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района ситуацию в обеих школах и заверили, что сотрудники Роспотребнадзора провели там проверку, учреждения приняли повышенные меры безопасности. В помещениях классов, где выявлены заболевшие, провели дополнительную санитарную обработку. По такому же алгоритму действовала школа №371 Московского района, когда в одном из ее пятых классов подтвердился коронавирус. Но там заболевший не успел даже прийти на уроки.



Родители живут слухами и изливают тревогу на форумах и в соцсетях. На собраниях их уверяли, что дети будут в безопасности, а на деле оказалось, что обеспечить каждый класс дезинфицирующими средствами и оборудованием для обработки воздуха в необходимых количествах не получилось — аппараты-то дорогие!

«А я не понимаю, почему старшеклассники — без масок. Сын недавно был в ФТШ, так там школьники все в масках. Маски с эмблемой школы, поэтому они, скорее всего, их и в транспорте носят, как некий атрибут. Если можно шарфик или футболку с эмблемой школы, то можно и маску», — пишет пользовательница форума Littleone Баба Маня. «Люди, придумавшие эти «меры» никогда живьем не видели ни школ, ни простых детей. Особенно умилило то, что в московских школах и линейки были на все классы и без масок все», — возмутилась Ombres.

«Здесь, на мой взгляд, системная ошибка. Пока вакцинация не проводится — это глупо, преступно и бездумно запускать такое количество детей в школы и ожидать, что второй волны не будет», — считает мама двоих школьников Галина.



От разных источников звучат разные данные о том, сколько учеников с коронавирусом могут отправить класс на карантин. «В таких случаях (единичных — Прим.ред.) речь о дистанционном обучении не идет. На дистанционное обучение также, как при всех других ОРВИ, учреждение может быть переведено в том случае, если будет отсутствовать 20% и более учащихся», — заявила «Доктору Питеру» начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Ее ведомство не видит необходимости в 14-дневном карантине из-за одного заболевшего в классе. Хотя как минимум одна школа в городе — гимназия №295 — уже пошла по этому пути. Дети в ней уже почти отсидели свой первый карантин, при том, что заболевший COVID-19 ребенок уроки вместе с ними не посещал.

Первым высшим учебным заведением города, которое официально ушло на карантин, стала Петербургская духовная академия. Когда коронавирус обнаружили у нескольких студентов, у контактных воспитанников взяли анализы на наличие инфекции. Все они смогут вернуться в стены академии 21 сентября.



Уже ясно, что с организацией очного обучения во время пандемии в Петербурге вышла неразбериха, но, к счастью, дело пока не дошло до вспышек заболеваемости, как в регионах. С 1 сентября в школе поселка Шимск Новгородской области (а это — всего 250 км от Петербурга) у 44 учеников из 131 появились симптомы ОРВИ, а у 15 — симптомы гастроэнтерита. Оказалось, что в пищеблоке учреждения занижали концентрацию дезинфекционных средств, сообщает «Новгород.ру».

Путаницу усиливает сезонная заболеваемость ОРВИ. Учителя замечают, что классы редеют, но все в один голос уверяют — это традиционная история для начала осени. Если отсутствующих будет больше 20%, класс также могут отправить на дистанционку по ОРВИ. По этой причине семидневный карантин ввели в школе №525 Московского района. Там зараза настигла часть учеников седьмого класса.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

