Роднина: Стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала отказ Алины Загитовой от участия в контрольных прокатах сборной России из-за работы в шоу «Ледниковый период». В интервью «Спорт-Экспрессу» Роднина заявила, что Загитовой пора сделать выбор.

«Девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сотен человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой. При этом снятие не означает завершение карьеры. Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — подчеркнула Роднина.