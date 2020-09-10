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10.09.2020 17:50
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Роднина: Стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала отказ Алины Загитовой от участия в контрольных прокатах сборной России из-за работы в шоу «Ледниковый период». В интервью «Спорт-Экспрессу» Роднина заявила, что Загитовой пора сделать выбор.

«Девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сотен человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой. При этом снятие не означает завершение карьеры. Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — подчеркнула Роднина.

«Фонтанка» писала о том, что фигуриста по факту уже завершила свою карьеру еще в декабре .

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Комментарии (4)

мухомор
Загитова справедливо решила, чем она хуже Сотниковой. Теперь нормально числится 4 года в сборной нигде не выступая, получать за это деньги, и самое главное занимать место молодой спортсменки.
dragvs
Роднина является депутаной Единой России, у нас уже экономика растёт, страна процветает?

«Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой» - т.е. предлагает нагло соврать? Это ее моральные принципы?
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