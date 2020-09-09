Загитова отказалась от контрольных прокатов. Всему виной «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России 12–13 сентября. Как сообщила спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России в среду, 9 сентября, причина в ее новой работе на шоу «Ледниковый период».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — сказала Загитова.