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09.09.2020 18:16
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Загитова отказалась от контрольных прокатов. Всему виной «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России 12–13 сентября. Как сообщила спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России в среду, 9 сентября, причина в ее новой работе на шоу «Ледниковый период».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — сказала Загитова.

«Фонтанка» писала о том, что фигуриста по факту уже завершила свою карьеру еще в декабре.

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