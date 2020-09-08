Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала новым ведущим шоу «Ледниковый период». Что бы не говорила сама фигуристка, отдел спорта «Фонтанки» видит в этом окончательный приговор её карьере.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Похоже, пора принять тот факт, что фигуристка Алина Загитова больше не действующая спортсменка. Де-факто произошло это еще в декабре 2019 года, когда уроженка Ижевска, сбиваясь и почесывая нос, объявила о приостановке карьеры. После этого она почти не комментировала свое возможное возвращение и лишь недавно заявила, что журналисты часто пишут про нее «глупости и неправду». Отметим, что писать особо ничего и не надо, Загитова всё делает за нас.

Исторический выход в эфир Первого канала произошел 14 декабря 2019 года вскоре после провала в финале Гран-при, где Загитова заняла последнее, шестое место.



«Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на ЧМ, я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы и новые заходы на прыжки. Остаюсь вместе с тренерами, с которыми прошли такой долгий путь, Олимпиаду. Я благодарна им, федерации, болельщикам, семье», – заявила тогда фигуристка.



На следующий день Загитова еще раз объяснилась в своем Инстаграме:

«Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее».

С тех пор прошло уже девять месяцев, но ни о новых программах, ни о новых элементах, ни о новых заходах на прыжки никто не слышал, хотя уже 12 сентября в Москве пройдут первые контрольные прокаты – генеральная репетиция перед стартом нового сезона. И опять же нет никакой информации о том, собирается ли Загитова участвовать в них или нет.



Сама спортсменка окружена плотным информационным вакуумом, через который могут пробиться только журналисты Первого канала на основе контрактных обязательств, а значит, опять же, никакой ценной информации их вопросы не принесут.

Гораздо более активную деятельность Алина ведет в других направлениях: снимается в рекламе, учится на очном отделении факультета журналистики РАНХиГС и готовится стать ведущей очередного сезона «Ледникового периода». В шоу в паре с ней будет работать другой олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который уже несколько лет ведет программу. На видео с одной из репетиций видно, что это не самый простой процесс для Алины.

Любители фигурного катания сразу же заподозрили неладное: откуда у Загитовой будет время на тренировки при таком загруженном графике?

«Занятость ведущей телепроекта – четыре дня в месяц. Не вижу никаких сложностей для человека продолжать карьеру», – попытался развеять сомнения продюсер шоу Илья Авербух в интервью «Р-Спорт».

Однако все, кто видел немногочисленные публичные выступления Загитовой, понимают, что помимо непосредственно самого съемочного процесса фигуристке предстоит много, очень много репетиций. Понимает это и её соведущий Алексей Ягудин.



«Как показывает жизненный опыт, человек способен на очень многое. Я знаю, что Алина работает с преподавателем по постановке речи. Это все не просто так: «Ой, меня утвердили, завтра увидимся!» Нет, здесь все подходят очень профессионально. Алина знает, что такое фигурное катание, она знает, что такое побеждать. Конечно, ей будет тяжело, но я уверен, что все помогут. Всегда всем тяжело делать первые шаги на новом для себя поприще. Помню, когда только начинал свою карьеру в кадре, было очень сложно. Вышел на сцену и ничего не понимал. Прошли годы, и теперь чувствую себя комфортно и свободно», – заявил Ягудин.

О том, что работа на телевидении для новичка – это очень непросто и занимает много времени, заявил сайту Sport24 также и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, правда он уверен что в конечном итоге проблемы нет.

«Я начал работать на телевидении по окончании карьеры, а не во время нее. Очень многим вещам нужно учиться, поскольку работать на телевидении не так просто. Это отнимает много времени. Евгения Медведева тоже вела телевизионный проект и впоследствии прекрасно выступала. Не думаю, что совмещение спортивной и телевизионной карьеры — это огромная проблема», - заявил Траньков.



Евгения Медведева действительно работала ведущей на младшем проекте «Ледниковый период. Дети», однако съемки проходили весной 2018 года, когда сезон в фигурном катании уже был завершен. Сейчас сезон наоборот только начинается. Более того, репетиции и съемки с участием Загитовой проходят буквально в преддверии контрольных прокатов. А тут еще и учеба в институте добавилась.

Известно, что Загитова не была заявлена на этапы Кубка России – главного турнира для отечественных фигуристов этой осени. В свою очередь без участия хотя бы в двух этапах Кубка России по регламенту нельзя заявиться на чемпионат России. Как заверили в Федерации фигурного катания, исключения ни для кого не будет. А без участия на чемпионате России не попасть ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

После новости о работе в «Ледниковом периоде» Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова еще раз напомнила журналистам: «Когда она (Загитова — ред.) заявила, что делает приостановку, я сказала, что больше она не выйдет на соревнования никогда».



Ситуация очевидна для всех, но сама Загитова и ее представители понимают, что официальный уход из спорта скажется на отношении со спонсорами, благодаря которым, по данным Forbes, Алина заработала в 2019 году 1,1 млн долларов. Фигуристка рекламирует все: от парфюмерии и популярных брендов спортивной одежды до рыбьего жира. Коммерческих постов в ее Инстаграме за последний год в несколько раз больше, чем актуальных фотографий на льду.

Некоторые из спонсоров уже сейчас хоть и максимально дипломатично, но высказывают свое недовольство.

«Конечно, мы не обрадовались объявлению Алины (о перерыве в карьере — ред.). Но мы верим, что у нее многое еще впереди. Да, её появление на соревнованиях – это большой PR для бренда. Когда Загитова выиграла чемпионат мира 2019, мы перевыполнили наши внутренние KPI в 1000 раз», – цитирует Forbes PR и маркетинг-менеджер компании PUMA Валерию Ананич.

Кроме того, пока Загитова официально числится в сборной России, она получает сразу несколько зарплат — от министерства спорта, региона, за который она формально выступает, и своего спортивного общества. В случае Алины, сумма этих вознаграждений сильно превышает 100 тысяч рублей. Плюс за звание олимпийской чемпионки она ежемесячно получает дополнительно президентскую стипендию 52000 рублей.



После Олимпиады в Сочи Евгению Плющенко удавалось три года оттягивать заявление о завершении карьеры. Но он хотя бы объяснял неучастие в соревнованиях травмами и операциями. Оправдываться Загитовой будет с каждым месяцем все труднее.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

