«Хороши подгузники, особенно в кризис». На карантине интернет-магазин товаров для малышей в 2,5 раза увеличил продажи

«Фонтанка» собрала уже несколько историй петербургских предпринимателей, которым удалось продать во время пандемии гораздо больше товаров, чем в докарантинное время. В рубрике проекта «Покупай у своих» можно почитать о том, как меломаны скупали грампластинки, дачники облагораживали участки, а многие самоизолированные горожане заказывали ортопедическую мебель.

Оказалось, что многоразовые подгузники тоже пользовались повышенным спросом.

«Многие мамы быстро смекнули, что многоразовые подгузники и непромокаемые пеленки не только экологичны для малышей, но и очень экономят бюджет семьи, — рассказывает Ульяна Жибарюк, владелец интернет-магазина экотоваров для младенцев. — С ними можно не выходить из дома, и всегда всё будет в наличии».