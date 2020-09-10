«Хороши подгузники, особенно в кризис». На карантине интернет-магазин товаров для малышей в 2,5 раза увеличил продажи
«Фонтанка» собрала уже несколько историй петербургских предпринимателей, которым удалось продать во время пандемии гораздо больше товаров, чем в докарантинное время. В рубрике проекта «Покупай у своих» можно почитать о том, как меломаны скупали грампластинки, дачники облагораживали участки, а многие самоизолированные горожане заказывали ортопедическую мебель.
Оказалось, что многоразовые подгузники тоже пользовались повышенным спросом.
«Многие мамы быстро смекнули, что многоразовые подгузники и непромокаемые пеленки не только экологичны для малышей, но и очень экономят бюджет семьи, — рассказывает Ульяна Жибарюк, владелец интернет-магазина экотоваров для младенцев. — С ними можно не выходить из дома, и всегда всё будет в наличии».
В начале пандемии продажи остановились, а арендодатель не пошел на уступки — ежемесячный платеж в размере 130 000 руб. остался без изменений.
«Розница начала «просыпаться» быстро, а вот опт до сих пор частично «спит», — делится Ульяна. — В период всеобщей самоизоляции опта не было, работали только маркетплейсы. В итоге выручка за счет розницы сильно выросла, поэтому мы значительно увеличили штат в отделе продаж: было 14 человек в команде, стало 22 человека.
«Наши продажи выросли в 2,5 раза за эти месяцы, — сообщила Ульяна. — Да, было непросто. Но мы мобилизовались, и результат говорит сам за себя».