«Терраса с видом на закат и пруд с кувшинками». Ландшафтный дизайнер рассказал, за счет чего в разгар коронавируса увеличил доход втрое

Рубрика проекта «Покупай у своих» пополнилась еще одной историей тех немногих бизнесменов, которые смогли заработать во время пандемии гораздо больше, чем в прежние времена.

«Как вы думаете, какой покупательский спрос должен был закрывать бизнес-победитель в забеге «март — июль — 2020»? — спрашивает Анастасия Михайлова, исполнительный директор одной из петербургских ландшафтных студий. — Медицинские маски? Греча и туалетная бумага? (Странный мем из интернета, извините.) Доставка продуктов? Онлайн-кинотеатры, дистанционное обучение, успокоительные препараты и прочее… Образ потребителя не слишком позитивный, не находите?



Сейчас мы расскажем про потребности, с которыми работала наша компания в упомянутое время (вся информация абсолютно правдивая):

— Хочу лета! Солнца, цветов.

— Хочу пруд, завести рыбок и кувшинки.

— Хочу террасу с видом на закат, проводить время с семьей.

— Хочу сидеть с друзьями вокруг огня, в уютном уголке.

— Чтобы когда внуки приезжают, им было интересно.

— Чтобы из бани бежать и нырять прямо в реку, вот так…

Это то, что мы слышим от клиентов. Да, мы ландшафтная студия».

По словам предпринимателя, от сезона-2020 ничего особенного не ожидалось: планировали работать как обычно — рассказывать людям о том, что в саду должно быть комфортно, красиво. Что это место для отдыха души (прежде всего) и тела (это всем известно). Что душа должна радоваться, а тело не должно горбатиться. Что есть концепция малоуходных садов. Что правильно зонированный сад — это больше чем сад. Что стоит создавать место, где будет жить и проводить время наша семья, друзья, наши животные и мы сами в окружении цветов, чистого воздуха и вкусной еды.

