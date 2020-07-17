Пока директор застрял в Таиланде, сотрудники распродали стулья. Как предпринимателю аукнулись «бирюзовые принципы» ведения бизнеса
Участники проекта «Покупай у своих», которые предлагают читателям «Фонтанки» серьезные скидки, продолжают рассказывать о жизни их бизнеса в период самоизоляции.
Только сегодня, 17 июля, Марине Бучневой, основателю и генеральному директору компании-производителя мебели для правильной осанки, удалось выбраться из Таиланда, где она провела семь месяцев.
Когда объявили режим самоизоляции, сотрудники самостоятельно, без распоряжений застрявшего в Таиланде директора, за полдня перешли на удаленную работу.
«Ребята за считанные часы организовали у себя дома рабочие места, перевели служебные номера телефонов на мобильные и оставили на складах по одному человеку на отгрузку. Совещания перешли в Zoom. Боевой дух и сплочение команды ощутимо выросли. Наша работа не останавливалась ни на один день, — делится Бучнева. — В апреле, в разгар кризиса, объем продаж компании вырос на 30% по сравнению с апрелем 2019 года. В этот момент я убедилась, что два года моей работы по выстраиванию самоорганизующейся системы и усердие в собственном личностном развитии не были напрасными».
С марта по июнь 2020 года прирост прибыли составил 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Проблем с поставщиками у производства, расположенного в Тайване, не возникло. По словам директора, были лишь небольшие задержки из-за того, что часть сотрудников фабрики работала в ограниченном режиме, а часть была на карантине.
Компания и штат сохранила, и зарплату сотрудникам не снижала, плюс повезло и с арендодателем — во время пандемии платеж был снижен на 20%.
«Можно назвать это везением. Но я верю не в удачу, а в причинно-следственные связи, их еще называют кармой. С самого основания компании я забочусь о ее хорошей карме. И о своей, в том числе, — рассуждает Марина Бучнева. — Я привлекаю в проект людей, для которых это не пустое слово. За девять лет мы прошли два сильных кризиса и даже не заметили их. Я ни на секунду не сомневаюсь, что и этот пройдем. Потому что кризис — это время чистки от того, что не развивается и живет в противоречии со вселенскими законами».
В управлении компанией Марина придерживается «бирюзовых принципов».
«Это прозрачность, децентрализованная система связей, общее виртуальное пространство (мы используем Trello), совместная работа над целями, высокий уровень доверия, открытости и близости внутри команды, — делится предприниматель. — Я всё больше ухожу от функции руководителя как человека, раздающего указания, к роли, в которой структурирую коллективное сознание и помогаю ребятам самим находить решения».