Пока директор застрял в Таиланде, сотрудники распродали стулья. Как предпринимателю аукнулись «бирюзовые принципы» ведения бизнеса

Участники проекта «Покупай у своих», которые предлагают читателям «Фонтанки» серьезные скидки, продолжают рассказывать о жизни их бизнеса в период самоизоляции. Только сегодня, 17 июля, Марине Бучневой, основателю и генеральному директору компании-производителя мебели для правильной осанки, удалось выбраться из Таиланда, где она провела семь месяцев. Когда объявили режим самоизоляции, сотрудники самостоятельно, без распоряжений застрявшего в Таиланде директора, за полдня перешли на удаленную работу.

«Ребята за считанные часы организовали у себя дома рабочие места, перевели служебные номера телефонов на мобильные и оставили на складах по одному человеку на отгрузку. Совещания перешли в Zoom. Боевой дух и сплочение команды ощутимо выросли. Наша работа не останавливалась ни на один день, — делится Бучнева. — В апреле, в разгар кризиса, объем продаж компании вырос на 30% по сравнению с апрелем 2019 года. В этот момент я убедилась, что два года моей работы по выстраиванию самоорганизующейся системы и усердие в собственном личностном развитии не были напрасными». С марта по июнь 2020 года прирост прибыли составил 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Проблем с поставщиками у производства, расположенного в Тайване, не возникло. По словам директора, были лишь небольшие задержки из-за того, что часть сотрудников фабрики работала в ограниченном режиме, а часть была на карантине. Компания и штат сохранила, и зарплату сотрудникам не снижала, плюс повезло и с арендодателем — во время пандемии платеж был снижен на 20%.