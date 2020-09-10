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10.09.2020 07:46
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Дубль два. На Луначарского автомобиль улетел к магазину, как и пять дней назад

ДТП на пересечении проспектов Художников и Луначарского на севере Петербурга почти один в один повторило аварию, которая была там в выходные.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 9 сентября на перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля. Один из них с разбитой мордой остался посреди дороги, а второй, смяв ограждение, улетел к магазину. В само строение машина, судя по всему, не въехала. Обломки разлетелись и по дороге, и по тротуару.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет.

Вечером 5 сентября здесь так же одна машина врезалась в здание магазинчика, а вторая, вся смятая, стояла на дороге. В ней, по словам очевидцев, пострадала пассажирка.

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