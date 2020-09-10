ДТП на пересечении проспектов Художников и Луначарского на севере Петербурга почти один в один повторило аварию, которая была там в выходные.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 9 сентября на перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля. Один из них с разбитой мордой остался посреди дороги, а второй, смяв ограждение, улетел к магазину. В само строение машина, судя по всему, не въехала. Обломки разлетелись и по дороге, и по тротуару.