На Художников один автомобиль улетел в магазин, а второй вскрывали на дороге в окружении толпы
Серьёзное ДТП на перекрёстке проспектов Луначарского и Художников вечером 5 сентября спровоцировало практически митинг на проезжей части. Вокруг разбитой машины в какой-то момент собиралось человек тридцать. Очевидцы сообщают о двух или трёх пострадавших.
Столкнулись светлый «Хёндэ Солярис» и тёмная «Мазда» или «Ауди», первый остался на дороге, вторая пробила ограждение и улетела в здание магазина, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель «Хёндэ» выбрался из салона сам, а женщину-пассажирку зажало. Её извлекли, разрезав металл (поэтому машина «вообще полностью железом наружу»), и передали медикам из реанимационной машины. Водитель чёрного автомобиля, как говорят, «головой хорошо приложился». «Другие машины тупо сигналили и ехали в два ряда почти что по людям, которые хотели вытащить человека», — пишут очевидцы.
Обстоятельства ДТП выясняются.