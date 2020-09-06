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06.09.2020 00:26
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На Художников один автомобиль улетел в магазин, а второй вскрывали на дороге в окружении толпы

Серьёзное ДТП на перекрёстке проспектов Луначарского и Художников вечером 5 сентября спровоцировало практически митинг на проезжей части. Вокруг разбитой машины в какой-то момент собиралось человек тридцать. Очевидцы сообщают о двух или трёх пострадавших.

Столкнулись светлый «Хёндэ Солярис» и тёмная «Мазда» или «Ауди», первый остался на дороге, вторая пробила ограждение и улетела в здание магазина, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По словам очевидцев, водитель «Хёндэ» выбрался из салона сам, а женщину-пассажирку зажало. Её извлекли, разрезав металл (поэтому машина «вообще полностью железом наружу»), и передали медикам из реанимационной машины. Водитель чёрного автомобиля, как говорят, «головой хорошо приложился». «Другие машины тупо сигналили и ехали в два ряда почти что по людям, которые хотели вытащить человека», — пишут очевидцы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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