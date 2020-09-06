Серьёзное ДТП на перекрёстке проспектов Луначарского и Художников вечером 5 сентября спровоцировало практически митинг на проезжей части. Вокруг разбитой машины в какой-то момент собиралось человек тридцать. Очевидцы сообщают о двух или трёх пострадавших.

Столкнулись светлый «Хёндэ Солярис» и тёмная «Мазда» или «Ауди», первый остался на дороге, вторая пробила ограждение и улетела в здание магазина, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».