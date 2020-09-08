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08.09.2020 22:38
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Роскосмос опроверг отказ американцев от полётов к МКС на "Союзах"

Госкорпорация "Роскосмос" вечером 8 сентября опровергла сообщения СМИ о том, что астронавты NASA отказались от полётов на Международную космическую станцию на российских космических кораблях "Союз".

"Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полётам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после утверждения их состава генеральным директором", - сообщает пресс-служба госкорпорации в твиттере.

Ранее сообщалось о том, что NASA передумало покупать место на российском космическом корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года.

30 мая прошел первый в истории запуск частного космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, что ознаменовало возобновление собственной пилотируемой космической программы США. В связи с этим в Роскосмосе заявили, что американцы продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену», если российских космонавтов будут доставлять на МСК на кораблях главы Space Х Илона Маска.

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Комментарии (1)

Nationalverrater_2
болтуны-воровайки, с липкими руками , растущими из хххы , перечтите инфу Nasa и не забудьте смазать батут. Эвона как заскулили , бомбилы на 60 летних советских жигулях - союзах. А как борзо дысали, как дысали...
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