Роскосмос опроверг отказ американцев от полётов к МКС на "Союзах"

Госкорпорация "Роскосмос" вечером 8 сентября опровергла сообщения СМИ о том, что астронавты NASA отказались от полётов на Международную космическую станцию на российских космических кораблях "Союз".

Это не так. В @roscosmos скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на #МКС , готовящихся к полётам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после утверждения их состава генеральным директором @roscosmos https://t.co/yfP7Fha41s

"Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полётам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после утверждения их состава генеральным директором", - сообщает пресс-служба госкорпорации в твиттере.

Ранее сообщалось о том, что NASA передумало покупать место на российском космическом корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года.

30 мая прошел первый в истории запуск частного космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, что ознаменовало возобновление собственной пилотируемой космической программы США. В связи с этим в Роскосмосе заявили, что американцы продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену», если российских космонавтов будут доставлять на МСК на кораблях главы Space Х Илона Маска.

