Роскосмос: Американцы продолжат летать на «Союзах», если российских космонавтов посадят на корабли Илона Маска
В Роскосмосе готовы обсудить с NASA полеты российских космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска, передает 31 мая РБК.
В этом случае американские астронавты продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену». Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.
До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы позволит иметь две системы доставки людей на МКС, что само по себе «замечательно».
30 мая на мысе Канаверал во Флориде прошел первый в истории запуск частного космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. В настоящий момент экипаж перевёл корабль в автоматический режим для стыковки с МКС, она запланирована на 17:29 мск.