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31.05.2020 17:13
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Роскосмос: Американцы продолжат летать на «Союзах», если российских космонавтов посадят на корабли Илона Маска

В Роскосмосе готовы обсудить с NASA полеты российских космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска, передает 31 мая РБК.

В этом случае американские астронавты продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену». Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы позволит иметь две системы доставки людей на МКС, что само по себе «замечательно».

30 мая на мысе Канаверал во Флориде прошел первый в истории запуск частного космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. В настоящий момент экипаж перевёл корабль в автоматический режим для стыковки с МКС, она запланирована на 17:29 мск.

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Комментарии (16)

260584991
Как же так? Посылать наших в космос, на американском "батуте"? Нет негоже, негоже. Лучше наш проверенный союз. Там правда координаты космодрома вводятся аналоговым способом прямо в гироскоп. Раскручивают гироскопы с разными скоростями. Они наклоняют ракету по мере её движения. Просто и надёжно. Ни какой, твоей матери, электроники не надо, как у этих америкосов. Вот надо только не забыть перенастроить гироскопы если ракету с другого космодрома решат запускать... Одно дело на бортовом компьютере приветственную надпись "Байконур" на "Плесецк" поменять, тут пара программистов за какую-то пару часов справятся...
krasnonosov
Получается этот рогозинский *** предлагает американцам продолжать летать за 100 миллионов, в обмен на то, что российские космонавты будут летать за 50 миллионов? Даже не знаю, согласятся ли на это американцы?
Capt
Сколько матрасных шатлов взорвалось? Причем как при старте, так и при посадке. Отправлять наших космонавтов в качестве подопытных кроликов? Да матрасники с дубу рухнули!
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