Роскосмос: Американцы продолжат летать на «Союзах», если российских космонавтов посадят на корабли Илона Маска

В Роскосмосе готовы обсудить с NASA полеты российских космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска, передает 31 мая РБК.

В этом случае американские астронавты продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену». Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

До этого Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы позволит иметь две системы доставки людей на МКС, что само по себе «замечательно».