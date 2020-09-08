NASA передумало покупать у Роскосмоса место на корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС в 2021 году

Американское NASA передумало покупать место на российском космическом корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года. Это следует из свежего отчета Роскосмоса за 2019 год.



Изначально NASA и Роскосмос договаривались о доставке американских астронавтов осенью 2020 года и весной 2021 года. «В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 г., в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — сказано в отчете госкорпорации.

