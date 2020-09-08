NASA передумало покупать у Роскосмоса место на корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС в 2021 году
Американское NASA передумало покупать место на российском космическом корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года. Это следует из свежего отчета Роскосмоса за 2019 год.
Изначально NASA и Роскосмос договаривались о доставке американских астронавтов осенью 2020 года и весной 2021 года. «В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 г., в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — сказано в отчете госкорпорации.
В мае 2020 года глава NASA Джим Брайденстайн говорил, что агентство рассматривает вариант приобретения места на пилотируемом корабле «Союз МС-18», стартующем в апреле 2021 года. Однако в августе российские СМИ сообщили, что на «Союзе» впервые в истории МКС полетит экипаж только из российских космонавтов.
30 мая прошел первый в истории запуск частного космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, что ознаменовало возобновление собственной пилотируемой космической программы США. В связи с этим в Роскосмосе заявили, что американцы продолжат пользоваться российскими «Союзами» в рамках «полетов по обмену», если российских космонавтов будут доставлять на МСК на кораблях главы Space Х Илона Маска.