Штаб Бабарико раскрыл местонахождение Колесниковой. Она задержана

«Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район)», — сообщает 8 сентября штаб Бабарико в Telegram со ссылкой на свои источники.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности того, где сейчас находится Мария Колесникова, которую пытались насильно выдворить из Белоруссии, а она порвала паспорт.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико рассказал о местонахождении Марии Колесниковой 8 сентября 2020 года

При этом в разговоре с адвокатом оппозиционера Максимом Знаком дежурный опроверг факт ее задержания на пункте пропуска Александровка. Государственный пограничный комитет Белоруссии также не сообщил, кто и как задерживал Марию Колесникову.

Белорусский президент Александр Лукашенко изложил свое видение ситуации и заявил, что координатор штаба Виктора Бабарико хотела бежать к сестре на Украину.

Заместитель министра внутренних дел соседней страны Антон Геращенко заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии, но она порвала свой паспорт.

В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы республики начали проверку по факту исчезновения одного из лидеров оппозиции.