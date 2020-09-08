FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 16:13
4
Печать

Штаб Бабарико раскрыл местонахождение Колесниковой. Она задержана

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико рассказал о местонахождении Марии Колесниковой 8 сентября 2020 года

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности того, где сейчас находится Мария Колесникова, которую пытались насильно выдворить из Белоруссии, а она порвала паспорт.

«Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район)», — сообщает 8 сентября штаб Бабарико в Telegram со ссылкой на свои источники.

При этом в разговоре с адвокатом оппозиционера Максимом Знаком дежурный опроверг факт ее задержания на пункте пропуска Александровка. Государственный пограничный комитет Белоруссии также не сообщил, кто и как задерживал Марию Колесникову.

Белорусский президент Александр Лукашенко изложил свое видение ситуации и заявил, что координатор штаба Виктора Бабарико хотела бежать к сестре на Украину.

Заместитель министра внутренних дел соседней страны Антон Геращенко заявил, что Колесникову пытались насильно выдворить из Белоруссии, но она порвала свой паспорт.

В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Правоохранительные органы республики начали проверку по факту исчезновения одного из лидеров оппозиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

dragvs
Лукашенко совсем больной человек
Агроном аэродрома
"Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде" - ага. А труп Гитлера хранится в сейфе кагэбэ.
Mozg
А Путин вообще не думает когда он поддерживает Лукашенко, что тот позорит его на весь мир своим беспределом?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний