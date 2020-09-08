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08.09.2020 13:48
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«Меня показывают из утюга и чайника». Лукашенко допустил, что «пересидел» на посту президента

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ допустил, что слишком долго занимал пост главы государства.

«Да, возможно, я немного пересидел [на посту президента]», — заявил 8 сентября Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии его показывают «не только из телевизора, но и из утюга и чайника». При этом Лукашенко заверил, что только он может защитить республику.

Белорусский лидер также прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой, которую якобы пытались насильно выдворить из Белоруссии, а она порвала паспорт. По версии президента, она хотела бежать к сестре на Украину.

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Комментарии (10)

mikff
Признает, что пересидел, но упорно продолжает сидеть.
dragvs
Он будет осуждён и посидит ещё немного, на пожизненное.
kоt-obormot
Стесняшка прям.
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