Лукашенко объяснил своё появление с автоматом и заявил, что «просто так не уйдёт»

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ объяснил, почему несколько раз появлялся на публике с оружием.



«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко журналист Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, он не собирается никому отдавать власть в стране, хотя допускает проведение конституционной реформы.

В конце августа пресс-секретарь Александра Лукашенко распространил его фото, на котором президент прогуливается около резиденции с автоматом. До этого он прилетал во дворец в экипировке и с оружием.