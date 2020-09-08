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08.09.2020 14:47
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Лукашенко объяснил своё появление с автоматом и заявил, что «просто так не уйдёт»

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ объяснил, почему несколько раз появлялся на публике с оружием.

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко журналист Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, он не собирается никому отдавать власть в стране, хотя допускает проведение конституционной реформы.

В конце августа пресс-секретарь Александра Лукашенко распространил его фото, на котором президент прогуливается около резиденции с автоматом. До этого он прилетал во дворец в экипировке и с оружием.

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Комментарии (5)

Barmaley_5e4d0211d3423
Беда будет.
Автомат в руки он напрасно взял и гордится этим.
Печенеги и половцы
Приватизировал Беларусь. Стоп 🛑 таракан!
McGillavry
А что будет у нас в 2024? То же будет защищать своё конституционное право с автоматом?
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