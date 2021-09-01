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Лукашенко подарили картину, где он «бегает с автоматом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему на день рождения подарили картину, где он изображен с автоматом. Автором работы была дочь одного из сотрудников службы безопасности.

«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — цитирует 1 сентября главу государства его пресс-служба.

В августе 2020 года во время массовых протестов в Белоруссии президент Лукашенко несколько раз появлялся на публике с оружием в руках. Он объяснял это тем, что «готов защищать свою страну до конца».

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Комментарии (12)

LiChaBaTa
Там никого не осталось? Тогда я пойду туда схожу к солдатикам…
266081655
В костюме сантехника.... С Колей.... Можем повторить!
lamer
От Растроповича с автоматом либерда кипятком писяла, а вот Александр Григорьевич им не понравился.
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