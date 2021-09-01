Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему на день рождения подарили картину, где он изображен с автоматом. Автором работы была дочь одного из сотрудников службы безопасности.



«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — цитирует 1 сентября главу государства его пресс-служба.

