Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему на день рождения подарили картину, где он изображен с автоматом. Автором работы была дочь одного из сотрудников службы безопасности.
«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — цитирует 1 сентября главу государства его пресс-служба.
В августе 2020 года во время массовых протестов в Белоруссии президент Лукашенко несколько раз появлялся на публике с оружием в руках. Он объяснял это тем, что «готов защищать свою страну до конца».