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28.08.2020 15:11
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Чтобы чужие боялись. Лукашенко объяснил своё появление с автоматом

Автомат Калашникова в руках Александра Лукашенко во время визита в минскую резиденцию никак не связан с недовольными им протестующими. По словам президента, вооружиться его заставил внешний враг и угроза ядерного удара.

Как заявил белорусский лидер 28 августа, дополнительные силы ему потребовались на фоне внешних угроз у границ республики. Особую обеспокоенность вызывают американские самолёты F-16. Они находятся «в 15–20 минутах полета», и Минобороны Белоруссии не знает, что у них на подвесках. Президент не исключает ядерное оружие.

«Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — цитирует Лукашенко издание «Белта».

Судя по его словам, приграничная активность заставила не только взять автомат, но и держать «определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки».

Александр Лукашенко поразил общественность своей экипировкой 23 августа, когда у дверей своей резиденции в Минске вышел из вертолёта с Калашниковым и в сопровождении своего сына-подростка, одетого под спецназовца. Кадры с брутальным президентом облетели мировые агентства и стали мемом в Сети, креатив главы республики разбирали политконсультанты из Москвы, Минска и Вены.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (8)

amigo_UA
Вырвали из контекста несколько фраз и поступков Лукашенко и лдавай их обсасывать. что коммментаторы, что недоСМИ
Piter Russo
Пришлите из кремля в помощь Лукашенко нормального спичрайтера и политтехнолога. Ну дурь ж прет, когда говорит отсебятину.
Владислав М
Начинаются дурацкие отмазки, после того как над его рэмбо-видео весь мир потешался!
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