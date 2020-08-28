Чтобы чужие боялись. Лукашенко объяснил своё появление с автоматом

Как заявил белорусский лидер 28 августа, дополнительные силы ему потребовались на фоне внешних угроз у границ республики. Особую обеспокоенность вызывают американские самолёты F-16. Они находятся «в 15–20 минутах полета», и Минобороны Белоруссии не знает, что у них на подвесках. Президент не исключает ядерное оружие.

Автомат Калашникова в руках Александра Лукашенко во время визита в минскую резиденцию никак не связан с недовольными им протестующими. По словам президента, вооружиться его заставил внешний враг и угроза ядерного удара.

«Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — цитирует Лукашенко издание «Белта».

Судя по его словам, приграничная активность заставила не только взять автомат, но и держать «определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки».

Александр Лукашенко поразил общественность своей экипировкой 23 августа, когда у дверей своей резиденции в Минске вышел из вертолёта с Калашниковым и в сопровождении своего сына-подростка, одетого под спецназовца. Кадры с брутальным президентом облетели мировые агентства и стали мемом в Сети, креатив главы республики разбирали политконсультанты из Москвы, Минска и Вены.