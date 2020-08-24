FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 14:39
8
Печать

Лукашенко с автоматом: Лукашембо и другие мемы

Кадры с брутальным президентом Белоруссии, выходящим из вертолета с автоматом без рожка, а затем и видео сопровождающего Лукашенко несовершеннолетнего сына в полной экипировке, облетели все мировые агентства и заспамили все социальные сети буквально за несколько часов, породили большое количество шуток и мемов.

«Фонтанка» насладилась.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Владислав М
Это каким надо быть недалёким, чтобы думать, что переодевание в военную форму и потрясание автоматом повысит его упавший ниже плинтуса авторитет. Это уровень африканских царьков.
Александра Чайкина
В темах о Беларуси всегда нестандартно огромная масса пригожинских, а тут нет ни одного. Творческий кризис?
ZapadЭnka
мемы зачётные, но и сам оригинал доставляет!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний