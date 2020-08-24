Кадры с брутальным президентом Белоруссии, выходящим из вертолета с автоматом без рожка, а затем и видео сопровождающего Лукашенко несовершеннолетнего сына в полной экипировке, облетели все мировые агентства и заспамили все социальные сети буквально за несколько часов, породили большое количество шуток и мемов.
«Фонтанка» насладилась.
Российские политтехнологи на выходные уехали на родину, поэтому мы вчера с папой импровизировали.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 24, 2020
Когда с братвой приехал на стрелу pic.twitter.com/CdLf7yYtVo— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020
Как Лукашенко выглядит— ЭЛЬШАД БАБАЕВ (@sincity8512) August 24, 2020
По мнению По мнению
Лукашенко: всей Беларуси: pic.twitter.com/ntsrA5AglZ
Ужасный сон Лукашенко: он в одиночку отстреливается от НАТО. pic.twitter.com/XyjmSuGUNL— Игорь❌Кошаткин (@Hende_Hoch) August 24, 2020
Лукашенко идёт разбираться с народом Беларуси pic.twitter.com/yWasi8PKTs— borusrd (@borusrd) August 24, 2020
Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020
Один из телеграм-каналов опубликовал видео, предположительно снятое за пару часов до высадки Лукашенко и Коленьки в Минске. pic.twitter.com/bTfvdDCOXG— Neurobalalaika (@neurobalalaika) August 24, 2020
Коля Лукашенко новый Гном Гномыч— Edward Wood (@Edward_Wood_Jr) August 24, 2020
Александр Лукашенко и его сын Коленька отправляются бороться с революционерами. pic.twitter.com/5S4JMImwFt— Метаболит Алексий (@metabolit_alexy) August 24, 2020