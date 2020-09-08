Из России в Минск отправили «целый батальон». Лукашенко дает интервью российским СМИ
Александр Лукашенко дает интервью Russia Today, «России 1», «Первому каналу» и «Говорит Москва».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью представителям ведущих российских СМИ <...> Мероприятие проходит в Минске во Дворце Независимости», — так интервью 8 сентября анонсировало агентство «БелТА».
Задать вопросы белорусскому лидеру приехали редактор RT Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, журналист «Первого канала» Антон Верницкий и ведущий «Вестей» на «России» Евгений Рожков.
Телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-службой белорусского лидера, сообщает, что «сегодня во Дворце Независимости целый батальон российских СМИ».