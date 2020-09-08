Brit 08 Сен 2020 в 12:25 08 Сен 2020 в 12:25

Две главные ошибки картофельного фюрера:

1) он разрешил интернет

2) не закрыл границы



Поэтому молодые смотрели по интернету, как хорошо живут люди за пределами Белоруссии и хотели так же. И из того же Гомеля за хорошими вещами и шмотками катались в соседний украинский Чернигов. Вещи из Чернигова были для белорусов как для советских людей магнитофон из Японии. А поездка из Минска в Киев для них была, как нам слетать в Париж - в цивилизацию.

Поэтому молодые и не хотят жить дальше в этом полубрежневской "благосостоянии", полностью зависящем от дотаций из Москвы или Пекина.



Из этого можно сделать вывод, что власть Путина удержится только при закрытом интернете и закрытых границах.