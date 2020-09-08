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08.09.2020 11:24
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Из России в Минск отправили «целый батальон». Лукашенко дает интервью российским СМИ

Александр Лукашенко дает интервью Russia Today, «России 1», «Первому каналу» и «Говорит Москва».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью представителям ведущих российских СМИ <...> Мероприятие проходит в Минске во Дворце Независимости», — так интервью 8 сентября анонсировало агентство «БелТА».

Задать вопросы белорусскому лидеру приехали редактор RT Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, журналист «Первого канала» Антон Верницкий и ведущий «Вестей» на «России» Евгений Рожков.

Телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-службой белорусского лидера, сообщает, что «сегодня во Дворце Независимости целый батальон российских СМИ».

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Комментарии (17)

Brit
Две главные ошибки картофельного фюрера:
1) он разрешил интернет
2) не закрыл границы

Поэтому молодые смотрели по интернету, как хорошо живут люди за пределами Белоруссии и хотели так же. И из того же Гомеля за хорошими вещами и шмотками катались в соседний украинский Чернигов. Вещи из Чернигова были для белорусов как для советских людей магнитофон из Японии. А поездка из Минска в Киев для них была, как нам слетать в Париж - в цивилизацию.
Поэтому молодые и не хотят жить дальше в этом полубрежневской "благосостоянии", полностью зависящем от дотаций из Москвы или Пекина.

Из этого можно сделать вывод, что власть Путина удержится только при закрытом интернете и закрытых границах.
Cashmare
достали с такими заголовками... а давайте так: "Президент закрыл Фонтанку". "Вчера вечером президент закрыл браузер с открытой страницей Фонтанки.ру, нажав красный крестик в правом верхнем углу окна, и пошел спать".
efela
А он в полной боевой выкладке придет интервью давать? Будет позировать с автоматом? Или ему посерьезней дадут базуку для картинки на телевизионных каналах РФ?
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