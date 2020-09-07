На строительство Шуваловской развязки КИО запросил еще 3 млрд рублей. Общая доппотребность комитета на 2021 год — 11 млрд

Комитет имущественных отношений в ходе нулевых чтений бюджета на 2021 год обозначил свою дополнительную потребность по сравнению с теми средствами, которые указаны в базовых назначениях комитета финансов. Она составляет 10,9 млрд рублей, 90% — на адресную инвестиционную программу. Как рассказал 7 сентября председатель КИО Леонид Кулаков, на адресную инвестиционную программу приходится 9,8 млрд рублей. В частности, 4,3 млрд — на приобретение социально значимых объектов недвижимости; при этом общий объем заявки от органов власти по этому направлению составлял 15,5 млрд.

Еще 3 млрд рублей запрошены на предоставление инвестиций в уставный капитал АО «Западный скоростной диаметр», конечная цель — строительство развязки ЗСД с Шуваловским проспектом. Напомним, ранее секвестр бюджета в связи с пандемией коронавируса внес изменения в планы по строительству развязок на трассе. В частности, с финансирования развязки на Шуваловском проспекте, которая оценивается в 4,1 млрд рублей, в 2020 году сняли практически 2 млрд рублей. В Смольном настаивают, что график строительства не меняется, окончание запланировано на конец 2021 года с возможностью запуска рабочего движения в опережающем порядке. Еще одной развякой станет первый этап https://www.fontanka.ru/2019/06/07/015/ строительства Широтной магистрали скоростного движения с подключением к ЗСД. На работы по подготовке территории выделен миллиард рублей, стоимость по всему объекту оценивается в 30 млрд. В конце августа проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. 2,5 млрд из заявки КИО — это инвестиции в уставный капитал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Напомним, ранее Смольный составил программу инвестиций, которая должна одновременно нарастить объем реконструкции сетей и нарастить долю города в предприятии до контрольной. Потребность в бюджетных средствах была расписана следующим образом: в 2020 году — 3 млрд рублей, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. В апреле 2020 года комитет имущественных отношений и «Теплосеть Санкт-Петербурга» подписали договор купли-продажи 5,992% акций предприятия за 3 млрд. После передачи акций доля города составляет 34,4186%. До сделки распределение было следующим: ПАО «ТГК-1» — 71,5734%, ГУП «ТЭК СПб» — 23,8582 %, комитет имущественных отношений — 4,5684 %.