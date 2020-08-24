Проект подключения ЗСД к Широтной магистрали получил «добро» от экспертизы. Под него готовят территорию за миллиард
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект подключения ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения. Соответствующая запись в реестре размещена 24 августа.
Согласно карточке, само заключение выдано 21 августа. Речь идет о подключении Западного скоростного диаметра севернее развязки с Благодатной улицей к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом.
Заказчиком проектной документации выступает городское АО «Западный скоростной диаметр», исполнителями — несколько предприятий: АО «Институт Стройпроект», «ПБ-центр», ЗАО «Петербургские сети», ЗАО «Институт «Трансэкопроект»»,
ООО «Бюро технической диагностики», ООО «Институт "Транспортные интеллектуальные системы"», ООО «Группа компаний "Комплексное Сопровождение Бизнеса"» и ООО «НПП "Бента"».
Напомним, проект первого участка ШМСД ушел в экспертизу весной. Сообщалось, что стоимость ориентировочно составит 30 млрд рублей; деньги дадут и частные партнеры, и город, и федеральный центр.
Ранее секвестр бюджета в связи с пандемией коронавируса внес изменения в планы по строительству развязок на ЗСД. В частности, с финансирования развязки на Шуваловском проспекте сняли практически 2 млрд рублей. При этом миллиард добавили как раз на подготовку территории под первый участок ШМСД; формально он оформлен именно как развязка у Витебского.