Проект широтной магистрали уйдет в экспертизу в апреле. Федеральный бюджет готов выделить на строительство первого участка 10 млрд
В апреле Смольный планирует передать в госэкспертизу проект первого участка Широтной магистрали скоростного движения. От федерального центра ждут софинансирования в миллиард уже в этом году.
О планах по строительству платной дороги 23 марта рассказал глава КРТИ Андрей Левакин. «Федерация подтвердила финансирование: единица в этом году, и 3 в последующие [3 года], и того 10 общей суммы, — отчитался чиновник в ходе правительственного совещания. — Ясность есть полная, разработана дорожная карта по освобождению территории, сейчас будем выносить на правительство решении об изъятии».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что строительство первого участка ШМСД — от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта — должно начаться в 2020-м году. Частным партнером будет выступать «Магистраль Северной столицы» — концессионер по строительству и эксплуатации Западного скоростного диаметра. Предполагается финансовое участие самой компании, а также городского и федерального бюджетов.
Ранее, напомним, в правительстве одобрили межбюджетный трансфер для Петербурга в 3,7 млрд рублей в 2021 году, и 3,4 млрд — в 2022. Они должны пойти на 5 проектов: Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводское шоссе и транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Всего на их реализацию город планировал получить 13 млрд с 2020 по 2024 год.
Напомним, что городские власти собирались начать строительство магистрали в 2019 году, а завершить к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Стоимость петербургского участка оценивается в 170,7 млрд, областного — в 12 млрд рублей.