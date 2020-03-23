Проект широтной магистрали уйдет в экспертизу в апреле. Федеральный бюджет готов выделить на строительство первого участка 10 млрд

В апреле Смольный планирует передать в госэкспертизу проект первого участка Широтной магистрали скоростного движения. От федерального центра ждут софинансирования в миллиард уже в этом году.

О планах по строительству платной дороги 23 марта рассказал глава КРТИ Андрей Левакин. «Федерация подтвердила финансирование: единица в этом году, и 3 в последующие [3 года], и того 10 общей суммы, — отчитался чиновник в ходе правительственного совещания. — Ясность есть полная, разработана дорожная карта по освобождению территории, сейчас будем выносить на правительство решении об изъятии».