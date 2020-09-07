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07.09.2020 14:15
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Комитет имущественных отношений просит докинуть средств на программу «Молодежи — доступное жилье». В 2021 году — 838 млн рублей

Дополнительная потребность комитета имущественных отношений в бюджетных средствах на 2021 год составляет 1,049 млрд рублей. 839 млн — на реализацию программы «Молодежи — доступное жилье».

По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в перечне приоритетных потребностей КИО, который ведомство представляло 7 сентября в рамках нулевых чтений бюджета. Ранее допсредства в размере 2,1 млрд на эту же программу запрашивал жилищный комитет. К юрисдикции КИО в этом смысле относится предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». В 2022 году требуется 902 млн, а в 2023-м — снова 837 млн рублей.

Еще 76 млн КИО запросил на проведение в 2021 году топогеодезических и кадастровых работ; 95 млн — на выплату налога на добавленную стоимость при продаже городского имущества или предоставлении его в аренду.

На прошлой неделе начались рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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