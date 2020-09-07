Ледокол-долгострой «Виктор Черномырдин» планируют передать заказчику в конце сентября

Крупнейший в мире дизель-электрический ледокол ЛК-25 «Виктор Черномырдин» может быть передан заказчику — Росморпорту — в конце сентября.

«Точной даты нет. Мы пока планируем через две недели, в конце сентября», — цитирует 7 сентября генерального директора предприятия Андрея Лаврищева RT.

Ранее правительство России разрешило продлить срок строительства ледокола «Виктор Черномырдин» до 1 ноября 2020 года.

Напомним, что строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го. Потом срок сместили на июль.