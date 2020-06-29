Ледокол-долгострой «Виктор Черномырдин» могут передать заказчику в июле. ОСК возьмет на себя часть убытков от долгой постройки

Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который строится с 2005 года в Петербурге, может быть передан заказчику уже в июле 2020 года. Осталось только решить вопросы с возросшей стоимостью, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Как он рассказал 29 июня во время онлайн-конференции с журналистами, в течение двух недель может быть издан нормативный акт правительства, регулирующий вопрос превышения стоимости строительства головного ледокола. А Минтрансом при помощи Минпромторга уже найдено решение, по которому часть убытков от строительства ледокола ОСК возьмёт на себя, а часть убытков будет компенсирована.