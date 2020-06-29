Ледокол-долгострой «Виктор Черномырдин» могут передать заказчику в июле. ОСК возьмет на себя часть убытков от долгой постройки
Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который строится с 2005 года в Петербурге, может быть передан заказчику уже в июле 2020 года. Осталось только решить вопросы с возросшей стоимостью, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Как он рассказал 29 июня во время онлайн-конференции с журналистами, в течение двух недель может быть издан нормативный акт правительства, регулирующий вопрос превышения стоимости строительства головного ледокола. А Минтрансом при помощи Минпромторга уже найдено решение, по которому часть убытков от строительства ледокола ОСК возьмёт на себя, а часть убытков будет компенсирована.
«Сейчас готовится соответствующий нормативный акт, который, я надеюсь, в течение двух ближайших недель увидит свет, и мы сможем наконец-то передать этот ледокол заказчику, — сказал глава корпорации. — В эфире говорить, кто хороший, а кто плохой, я не буду. Наша задача как можно скорее передать этот завершенный и испытанный ледокол заказчику».
Напомним, что строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире «Виктор Черномырдин» первоначально должен был быть сдан заказчику в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го.