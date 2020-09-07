Неудачная попытка ускользнуть от сотрудников полиции после ДТП в Петроградском районе Петербурга закончилась для 28-летнего водителя «Шкоды» в отделе полиции. По предварительной версии, к необдуманным поступкам его могли подтолкнуть наркотики.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 7 сентября, накануне задержанный всем своим поведением дал понять, что находится в состоянии наркотического опьянения. Однако от медицинского освидетельствования он отказался.

Помимо того, что после аварии с его участием были госпитализированы двое человек, он попытался сбежать от полицейских, а когда был задержан повторно, применил насилие к одному из них, добавили в главке. По предварительным данным «Фонтанки», неадекватный водитель сломал палец одному из сотрудников ДПС и порвал куртку.