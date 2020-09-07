Устроивший ДТП на Петроградской продолжил улыбаться в отделе. К двоим пострадавшим добавился сломанный полицейский палец
Неудачная попытка ускользнуть от сотрудников полиции после ДТП в Петроградском районе Петербурга закончилась для 28-летнего водителя «Шкоды» в отделе полиции. По предварительной версии, к необдуманным поступкам его могли подтолкнуть наркотики.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 7 сентября, накануне задержанный всем своим поведением дал понять, что находится в состоянии наркотического опьянения. Однако от медицинского освидетельствования он отказался.
Помимо того, что после аварии с его участием были госпитализированы двое человек, он попытался сбежать от полицейских, а когда был задержан повторно, применил насилие к одному из них, добавили в главке. По предварительным данным «Фонтанки», неадекватный водитель сломал палец одному из сотрудников ДПС и порвал куртку.
В отношении агрессивного автомобилиста составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности этого ДТП «Фонтанка» описывала накануне. «Шкода» под управлением молодого мужчины наехала на мотоцикл, пострадали его водитель и пассажирка, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Свидетели происшествия утверждали, что после задержания автомобилист выбежал из патрульной машины и попытался скрыться, но вновь был пойман. Чтобы надеть на него наручники, пришлось изрядно постараться: по словам очевидцев, он не оставлял попыток вырваться, выкрикивал что-то угрожающе в адрес полицейских и улыбался.