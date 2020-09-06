«Выкрикивал что-то угрожающее в адрес полицейских и улыбался». На Петроградской усмиряли водителя, отправившего в больницу двоих
Автолюбитель попытался улизнуть с места ДТП в Петроградском районе Петербурга. Полицейским он сдавался с боем.
О ДТП на Каменноостровском проспекте в социальных сетях рассказали очевидцы 6 сентября. При повороте направо «Шкода» сбила мотоцикл с водителем и пассажиркой. Пострадавших забрала скорая.
видео из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"
Водитель «Шкоды» разнервничался и затеял потасовку.
«Он выскочил из машины ДПС, побежал куда-то, — рассказала «Мегаполису» одна из свидетельниц. — Сотрудники полиции попытались его остановить, но он оказал сопротивление. Втроем они сумели его скрутить, но он продолжал сопротивляться, выкрикивал что-то угрожающе в адрес полицейских и улыбался».
Инспекторы надели на агрессора наручники и усадили в свою машину.
В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в аварии пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка. С травмами средней степени тяжести их госпитализировали.