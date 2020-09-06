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06.09.2020 16:55
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На Богатырском дама на «Рено» сбила школьницу. Девочка бежала на зелёный

Авария с участием ребёнка произошла в Приморском районе Петербурга 6 сентября. Школьницу сбил автомобиль на пешеходном переходе.

Как сообщает 6 сентября «Дорожный инспектор», около 15:00 на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы 54-летняя женщина на «Рено» сбила девочку. 12-летняя школьница перебегала проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В результате аварии ребёнок госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Накануне за один вечер на дорогах Ленобласти погибли четыре человека. Пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте.

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Комментарии (3)

severozap
Бежала это ещё ладно. У нас велосипедисты и самокатчики на всей скорости вылетают на пешеходники, бывает и могут в бок машины прилететь.
Владислав М
Глупая девочка не соблюдала ПДД, и теперь вместо школы будет ходить по врачам.
dragvs
Дама в телефон смотрела?
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