Авария с участием ребёнка произошла в Приморском районе Петербурга 6 сентября. Школьницу сбил автомобиль на пешеходном переходе.



Как сообщает 6 сентября «Дорожный инспектор», около 15:00 на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы 54-летняя женщина на «Рено» сбила девочку. 12-летняя школьница перебегала проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В результате аварии ребёнок госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Накануне за один вечер на дорогах Ленобласти погибли четыре человека. Пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте.