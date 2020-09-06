Неудачно перебегали дорогу. За один вечер под Петербургом погибли четыре пешехода

Четыре пешехода погибли на дорогах Ленинградской области вечером 5 сентября. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



Около девяти вечера во Всеволожском районе на автодороге, соединяющей деревню Старая и Кудрово, автомобиль «Дэу Нексия» сбил мужчину. Полученные пешеходом травмы оказались смертельными.

В 22.35 на подъезде к Тосно 50-летний водитель на «Рено Логан» совершил наезд на двух пешеходов, которые пытались перебежать проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП погибли 19-летняя девушка и парень (личность не установлена, на вид 20 лет).