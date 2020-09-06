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06.09.2020 10:12
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Неудачно перебегали дорогу. За один вечер под Петербургом погибли четыре пешехода

Четыре пешехода погибли на дорогах Ленинградской области вечером 5 сентября. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти вечера во Всеволожском районе на автодороге, соединяющей деревню Старая и Кудрово, автомобиль «Дэу Нексия» сбил мужчину. Полученные пешеходом травмы оказались смертельными.

В 22.35 на подъезде к Тосно 50-летний водитель на «Рено Логан» совершил наезд на двух пешеходов, которые пытались перебежать проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП погибли 19-летняя девушка и парень (личность не установлена, на вид 20 лет).

Около 9 вечера на «Нарве» большегруз насмерть сбил пешехода. Мужчина также перебегал проезжую часть вне перехода.

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Комментарии (18)

veteran78
Алле вы о чём ? Тут про дорожных самоубивцев тема а вы про перенос столицы государства в Кудрово.
Oldmaster_upgrade
В Кудрово две проблемы:
1. Въезд-выезд.Но,если жить недалеко от переезда в створе ул.Дыбенко,можно и пешком до метро дойти.А въезд с пр.Большевиков,участок в 700 метров,никогда не стоял там в пробке больше 5 минут.Внутри самого Кудрово пробок нет.Хотя конечно,заезды надо расширять,въезд со сторону ул.Дыбенко летом расширили с 2-х до трех полос.
2.Школы,детсады,поликлиники.Потихоньку строят,быстрее,чем строили в старых советских "спальниках",из опыта жизни в Веселом Поселке в 80-е.,а если деньги есть,платных садиков и медцентров вагон.Многие работают с полисами ДМС.На нормальной работе такие полисы выдают.

70% жителей Кудрово не "понаехавшие",а молодые петербургские семьи,которые не хотят жить с тещами и свекровями и правильно делают.За квартиры заплатили свои,кровные,потому в подъездах и на улицах не гадят,ведут себя в массе своей культурно,а поголовье гастрарбайтеров по окончанию строительства резко сократилось.
Oldmaster_upgrade
Кудрово удобное место для проживания,гораздо лучше старых спальников с разваливающимися 5-этажками.Недостатки есть,но устраняются. Тролли,которые пишут про гетто никогда в Кудрово не были,тем более там не жили.Плохо,когда сових мозгов нет,начисто промыты Дождями и заказным враньем Варламова...
ЗЫ: Маргиналов в Кудрово нет от слова совсем.
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