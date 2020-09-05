По данным учреждения, около 21 часа в районе населённого пункта Шундорово (Ломоносовский район Ленинградской области) грузовой автомобиль с мазутом совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб. Грузовик опрокинулся, и мазут вылился на дорогу и обочину. На месте работает уборочная техника. «Движение на трассе полностью перекрыто в оба направления. Организован объезд через Красный Бор», - отмечается в сообщении.

Федеральная трасса А-180 «Нарва» полностью перекрыта из-за смертельного ДТП на 58-м километре. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительной информации УГИБДД, «Скания» завалилась на правый бок, уклоняясь от наезда на человека. Манёвр не удался. Водитель «Скании» получил травмы и был госпитализирован. Личность погибшего мужчины устанавливается.

В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что пешеход пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В паблике размещено видео камеры наблюдения, снявшей переворот цистерны. Как видно на фотографиях очевидцев, дорогу уже залили пеной.