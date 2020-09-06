В Петербурге суточная смертность пошла на спад. В летальную статистику попали 10 пациентов с COVID-19

Ещё десять пациентов с коронавирусом попали в летальную статистику в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 6 сентября.



В Москве за последние сутки зафиксировано 13 смертей. Всего в России скончался 61 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в Петербурге умерли 2532 заболевших. За последние несколько дней Северная столица удерживала первенство по суточной смертности в России, обгоняя Москву.

По данным Росстата, каждый восьмой умерший от коронавируса в июле россиянин — из Петербурга. При этом в августе смертность в городе стала рекордной за последние десять лет. «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино.