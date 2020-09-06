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06.09.2020 10:48
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В Петербурге суточная смертность пошла на спад. В летальную статистику попали 10 пациентов с COVID-19

Ещё десять пациентов с коронавирусом попали в летальную статистику в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 6 сентября.

В Москве за последние сутки зафиксировано 13 смертей. Всего в России скончался 61 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в Петербурге умерли 2532 заболевших. За последние несколько дней Северная столица удерживала первенство по суточной смертности в России, обгоняя Москву.

По данным Росстата, каждый восьмой умерший от коронавируса в июле россиянин — из Петербурга. При этом в августе смертность в городе стала рекордной за последние десять лет. «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино.

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Комментарии (4)

pregatus
Какой нафиг спад, если комиссия по непризнанию "работает" в разные дни по-разному.
Pilat
19 и 10, это не спад.
Вот если бы было 100, а сегодня 10 - это спад.
А пока мрут с определенной интенсивностью.
Сейчас, когда вирус привезли с юга, начнется рост.
Ну а что, погрелись на песочке, пора в сыру землю.
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