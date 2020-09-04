Каждый восьмой умерший от коронавируса в июле россиянин - из Петербурга

Росстат представил данные о естественном движении населения в июле 2020 года и в частности сведения о числе умерших с установленным COVID-19. Значительная часть жертв инфекции погибла в Петербурге.

Как следует из опубликованного 4 сентября отчета, Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирус. Первая, где COVID-19 - основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июле 2020 года составило 4863 случаев. Из них 593, то есть каждый восьмой, в Петербурге.

Вторая группа, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в июле 2020 года 177 в Петербурге и 1059 по всей России. Каждый шестой.