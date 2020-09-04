Каждый восьмой умерший от коронавируса в июле россиянин - из Петербурга
Росстат представил данные о естественном движении населения в июле 2020 года и в частности сведения о числе умерших с установленным COVID-19. Значительная часть жертв инфекции погибла в Петербурге.
Как следует из опубликованного 4 сентября отчета, Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирус. Первая, где COVID-19 - основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июле 2020 года составило 4863 случаев. Из них 593, то есть каждый восьмой, в Петербурге.
Вторая группа, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в июле 2020 года 177 в Петербурге и 1059 по всей России. Каждый шестой.
Третья группа, где COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июле 2020 года зафиксировано 95 случаев в Петербурге и всего 1191 в России. Каждый 12-й.
Четвертая группа, где COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июле зафиксировано 347 в Петербурге и 2966 по всей стране. Каждый восьмой.
Напомним, что КЗАГС представил уже данные по смертности за август. Разбивки по причинам смерти там нет, но цифра рекордная за десять лет.