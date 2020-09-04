Лев Лурье, Никита Ломагин и Сергей Инге-Вечтомов поговорят о блокаде и памяти. Горожан 8 сентября зовут читать имена

Исследователи блокады Ленинграда и известные горожане зовут желающих присоединиться к дискуссии о том, как мы сохраняем историческое прошлое и какими словами о нём говорим. Экскурсовод Лев Лурье, руководитель общегородского проекта «День памяти» Анастасия Принцева, солист группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов и телеведущий, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич встретятся 7 сентября в 18.30 и в прямом эфире расскажут о том, как блокадную тему обсуждают в их семьях и что они думают о памяти и переживании коллективной травмы.

Среди спикеров — историк блокады, автор множества тематических монографий, профессор СПбГУ и Европейского университета Никита Ломагин и филолог Полина Барскова, написавшая книгу «Седьмая щёлочь: тексты и судьбы блокадных поэтов». Её исследование того, как и почему люди в блокаду вообще писали стихи, вышло в Издательстве Ивана Лимбаха в 2020 году. Читатель узнаёт о восьми поэтах: Геннадии Горе, Павле Зальцмане, Наталье Крандиевской, Татьяне Гнедич, Ольге Берггольц, Николае Тихонове, Сергее Рудакове и Зинаиде Шишовой.



Ещё одним гостем на встрече станет Сергей Инге-Вечтомов. Заведующий кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ и академик РАН — сын поэтов Юрия Инге, чья поэма «Война началась» прозвучала в городе 22 июня 1941 года сразу после выступления Молотова, и Елены Вечтомовой, работавшей на радио с Ольгой Берггольц. Вместе с матерью и бабушкой Сергей провёл в Ленинграде все блокадные дни.



Послушать дискуссию можно будет по ссылке. Доступ откроется после перечисления пожертвования от 100 рублей. Средства, в частности, пойдут на проведение общегородской акции «День памяти».

