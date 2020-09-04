Лев Лурье, Никита Ломагин и Сергей Инге-Вечтомов поговорят о блокаде и памяти. Горожан 8 сентября зовут читать имена
Исследователи блокады Ленинграда и известные горожане зовут желающих присоединиться к дискуссии о том, как мы сохраняем историческое прошлое и какими словами о нём говорим. Экскурсовод Лев Лурье, руководитель общегородского проекта «День памяти» Анастасия Принцева, солист группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов и телеведущий, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич встретятся 7 сентября в 18.30 и в прямом эфире расскажут о том, как блокадную тему обсуждают в их семьях и что они думают о памяти и переживании коллективной травмы.
Среди спикеров — историк блокады, автор множества тематических монографий, профессор СПбГУ и Европейского университета Никита Ломагин и филолог Полина Барскова, написавшая книгу «Седьмая щёлочь: тексты и судьбы блокадных поэтов». Её исследование того, как и почему люди в блокаду вообще писали стихи, вышло в Издательстве Ивана Лимбаха в 2020 году. Читатель узнаёт о восьми поэтах: Геннадии Горе, Павле Зальцмане, Наталье Крандиевской, Татьяне Гнедич, Ольге Берггольц, Николае Тихонове, Сергее Рудакове и Зинаиде Шишовой.
Ещё одним гостем на встрече станет Сергей Инге-Вечтомов. Заведующий кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ и академик РАН — сын поэтов Юрия Инге, чья поэма «Война началась» прозвучала в городе 22 июня 1941 года сразу после выступления Молотова, и Елены Вечтомовой, работавшей на радио с Ольгой Берггольц. Вместе с матерью и бабушкой Сергей провёл в Ленинграде все блокадные дни.
Послушать дискуссию можно будет по ссылке. Доступ откроется после перечисления пожертвования от 100 рублей. Средства, в частности, пойдут на проведение общегородской акции «День памяти».
Чтение списков погибших в блокаду пройдёт 8 сентября в разных районах города. Задействованы десятки точек от библиотек до соборов. Называть имена начнут в полдень. Если есть возможность, организаторы просят заранее зарегистрироваться. Как объясняли цель акции в «Комитете 8 сентября», важно «назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы».
Также в течение всего дня 8 сентября на площади Искусств будет работать временная выставка, посвященная воспоминаниям жителей блокадного города. А в 19.00 там же состоится памятный концерт «Свеча памяти». В исполнении Симфонического оркестра Национальной оперной премии «Онегин» под управлением Михаила Татарникова прозвучит Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича. Вход свободный.
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«Фонтанка.ру»