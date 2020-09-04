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04.09.2020 16:08
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Фургон отбросил прицеп «Нивы» в ее водителя на трассе М-10 под Петербургом

Серьезное ДТП произошло утром 4 сентября на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Тяжело пострадал один человек.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 11:45 на 651-м километре автодороги М-10 «Россия», в месте, где ведутся дорожные работы. По предварительным данным, 37-летний мужчина на грузовом фургоне Ford Transit врезался в «Ниву» с прицепом.

От удара прицеп отбросило в находившегося рядом водителя «Нивы». 53-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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