Разработчики российской вакцины от коронавируса рассказали о ее испытаниях миру. Статья появилась в научном журнале
Научный журнал The Lancet опубликовал официальные результаты первой и второй фаз испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V производства Центра имени Гамалеи. Информация об этом отражена на его официальном сайте 4 сентября.
Как следует из публикации, авторами которой стали отечественные разработчики препарата, первый этап исследований представлял собой проверку безопасности лекарства, а второй должен был дать ответ на вопрос, вызовет ли вакцина необходимый иммунный ответ.
В результате удалось установить, что уровень антител к коронавирусу у вакцинированных «Спутником V» превысил уровень антител у тех, кто переболел COVID-19. Кроме того, оба состава препарата показали хороший профиль безопасности без каких-либо серьезных побочных эффектов, следует из статьи.
В опубликованных материалах также сказано, что клинические испытания продолжались 42 дня в двух больницах России. В них участвовали здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Все они предоставили свое письменное согласие.
Российская вакцина Sputnik V состоит из двух растворов. В первом содержится рекомбинантный аденовирус человека Ad5, во втором — Ad26. Это возбудители острых респираторных заболеваний. По этой причине препарат может вызывать, как выражается разработчик, «гриппоподобный синдром». Аденовирусы используются как транспорт — вектор — для доставки гена белка S вируса SARS-CoV-2. Более подробно с ее составом можно ознакомиться в материале «Фонтанки».
О появлении отечественной разработки в начале августа этого года сообщил президент РФ Владимир Путин. Мировое медицинское сообщество скептически отнеслось к этой новости во многом потому, что в открытом доступе не оказалось никакой информации о ходе и результатах клинических испытаний препарата. Центр имени Гамалеи пообещал исправить эту ситуацию, опубликовав соответствующие данные в международном научном журнале.
При этом третью фазу исследований российской вакцины только предстоит провести, она пройдет не только в России.