Разработчики российской вакцины от коронавируса рассказали о ее испытаниях миру. Статья появилась в научном журнале

Научный журнал The Lancet опубликовал официальные результаты первой и второй фаз испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V производства Центра имени Гамалеи. Информация об этом отражена на его официальном сайте 4 сентября.

Как следует из публикации, авторами которой стали отечественные разработчики препарата, первый этап исследований представлял собой проверку безопасности лекарства, а второй должен был дать ответ на вопрос, вызовет ли вакцина необходимый иммунный ответ.

В результате удалось установить, что уровень антител к коронавирусу у вакцинированных «Спутником V» превысил уровень антител у тех, кто переболел COVID-19. Кроме того, оба состава препарата показали хороший профиль безопасности без каких-либо серьезных побочных эффектов, следует из статьи.