«Ведомости» нашли у семьи самого богатого министра правительства отель за 2 млрд
Родные министра промышленности и торговли Дениса Мантурова могут быть фактическими владельцами пятизвёздочного отеля в центре Москвы. Об этом 4 сентября сообщает газета «Ведомости».
Как пишет издание, Тамара и Валентин Мантуровы являются конечными бенефициарами управляющей компании «360 менеджмент». По данным Росреестра, эта фирма управляет компанией «Смарт холдинг», которой в свою очередь принадлежат права на земельный участок под гостиницей Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton.
Пятизвёздочный отель расположен на улице Малая Дмитровка в пешей доступности от Кремля. Три консультанта по недвижимости, которые работали с собственниками гостиницы, рассказали изданию, что отель ранее назывался Golden Apple, был приобретён «пару лет назад» и открылся под новым брендом летом 2019 года.
В Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton 95 номеров, самая бюджетная ночь там обойдётся в 7800. Эксперты оценивают рыночную стоимость гостиницы примерно в два миллиарда рублей.
Тамару и Валентина Мантуровых называют родителями министра промышленности и торговли. В ноябре 2019 года в РБК рассказали, что Тамара Мантурова стала новым бенефициаром винодельческого хозяйства «Мантра». Компания «360 менеджмент» управляет также проектом курорта в Светлогорске Калининградской области и четырёхзвёздочным отелем «Приморья Grand Resort Hotel» в Геленджике. Прямого запрета на коммерческую деятельность для членов семей госслужащих и чиновников правительства законом не установлено, уточняет газета.
Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2019 года заработал больше всех среди членов правительства России. Он отчитался о доходе в размере 586 млн рублей.