«Ведомости» нашли у семьи самого богатого министра правительства отель за 2 млрд

Родные министра промышленности и торговли Дениса Мантурова могут быть фактическими владельцами пятизвёздочного отеля в центре Москвы. Об этом 4 сентября сообщает газета «Ведомости».



Как пишет издание, Тамара и Валентин Мантуровы являются конечными бенефициарами управляющей компании «360 менеджмент». По данным Росреестра, эта фирма управляет компанией «Смарт холдинг», которой в свою очередь принадлежат права на земельный участок под гостиницей Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton.



Пятизвёздочный отель расположен на улице Малая Дмитровка в пешей доступности от Кремля. Три консультанта по недвижимости, которые работали с собственниками гостиницы, рассказали изданию, что отель ранее назывался Golden Apple, был приобретён «пару лет назад» и открылся под новым брендом летом 2019 года.

