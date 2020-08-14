В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей
В 2019 году больше всех среди членов правительства России заработал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отчитался о доходе в размере 586 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина 14 августа.
В собственности министра земельный участок площадью 11 420 кв. м, квартира (480 кв. м), четыре машино-места, два хозяйственных здания на 205 и 208 кв. м и два гостевых дома (1223 и 495 кв. м). Автопарк чиновника состоит из «Рендж Ровера», ВАЗ «Лады-Весты» и «Москвича». Его супруга заработала 9,1 млн рублей, в ее собственности 800-метровый жилой дом и участок 640 кв. м, в пользовании — квартира.
«Серебро» по уровню дохода получил замглавы правительства Дмитрий Чернышенко. Он задекларировал 432 млн рублей. У него в собственности только машино-место и автомобиль «Рендж Ровер», в пользовании 143-метровая квартира. Его супруга, которая отчиталась о 66,8 млн рублей дохода, владеет тремя земельными участками (1500, 1500 и 3000 кв. м), жилым домом, двумя квартирами (221 и 143 кв. м), двумя машино-местами и двумя нежилыми помещениями.
На третьем месте полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с доходом в 180 млн рублей. У него в совместной собственности земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м и 800-метровый жилой дом, котельная, вспомогательное здание и нежилые помещения, а также в долевой собственности квартира площадью 47 кв. м. Супруга заработала 2,6 млн рублей. Семейный автопарк состоит из БМВ Х6 М50D, «Мерседес-Бенц GLЕ 450», «Порше Кайен Турбо», «Тойота Хайлендер». Также чиновник владеет квадроциклом, автоприцепом и снегоходом.