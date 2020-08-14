В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

В 2019 году больше всех среди членов правительства России заработал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отчитался о доходе в размере 586 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина 14 августа.



В собственности министра земельный участок площадью 11 420 кв. м, квартира (480 кв. м), четыре машино-места, два хозяйственных здания на 205 и 208 кв. м и два гостевых дома (1223 и 495 кв. м). Автопарк чиновника состоит из «Рендж Ровера», ВАЗ «Лады-Весты» и «Москвича». Его супруга заработала 9,1 млн рублей, в ее собственности 800-метровый жилой дом и участок 640 кв. м, в пользовании — квартира.