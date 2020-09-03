Победителя конкурса на концепцию парка «Тучков буян» назовут 18 сентября

В Петербурге с 16 по 18 сентября пройдет финальное заседание жюри по международному конкурсу на архитектурно-ландшафтную концепцию парка «Тучков буян». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.



На заседании должны определить победителя и двух финалистов. Итоги озвучат на пресс-конференции 18 сентября.



Напомним, восьмерых конкурсантов определили в феврале 2020 года. В их число вошли концепции архитектурного бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.

