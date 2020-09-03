Победителя конкурса на концепцию парка «Тучков буян» назовут 18 сентября
В Петербурге с 16 по 18 сентября пройдет финальное заседание жюри по международному конкурсу на архитектурно-ландшафтную концепцию парка «Тучков буян». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.
На заседании должны определить победителя и двух финалистов. Итоги озвучат на пресс-конференции 18 сентября.
Напомним, восьмерых конкурсантов определили в феврале 2020 года. В их число вошли концепции архитектурного бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.
Парк «Тучков буян» разобьют на набережной вдоль проспекта Добролюбова, где ранее собирались строить Судебный квартал. На «старом» месте было решено оставить только здание театра Бориса Эйфмана. Название горожане выбрали в рамках голосования.
Кроме того, для петербуржцев организовали ряд встреч, на которых они формулировали свои пожелания к новому пространству. В частности, одно из них: чтобы парк был привлекателен для горожан, но не собирал толпы туристов.
Строительство Судебного квартала, в свою очередь, перенесли в другие локации. Здание суда и судебного департамента предварительно планируется возвести на Смольной набережной, где ранее хотели строить здание музея блокады и обороны Ленинграда, а жилье для судей появится на набережной около гостиницы «Охтинская».