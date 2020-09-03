До рабочих «Метроподземстроя» дошли их 35 млн. Они отказывались выходить из шахты, пока перед ними не погасят долги
Перед рабочими субподрядчика «Метростроя» погашен долг по заработной плате в размере более 35 млн рублей. К делу подключали надзорные органы.
Как сообщает 3 сентября прокуратура Петербургскго метрополитена, задолженность закрыта полностью. Ранее ведомство провело проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Метроподземстрой» и встретилось с коллективом предприятия. Было установлено, что своих зарплат за июнь — июль ждут 265 работников, общая сумма превысила 35 млн. В адрес руководителя предприятия прокуратура внесла представление; было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).
«Фонтанка» рассказывала, как 26 августа рабочие ночной смены «Метроподземстроя» отказались выходить из шахты на Ленинском проспекте. Там предприятие работает на субподряде у «Метростроя» при строительстве Красносельско-Калининской линии. В самом «Метрострое» сообщили, что с сентября рабочих «Метроподземстроя» будут переводить в другую организацию — Горно-строительное управление, которое является подразделением генподрядчика. Бригада все-таки вышла из шахты после того, как ей пообещали начать гасить долги в ближайшие выходные. Затем срок перенесли на 2 сентября.