Под Ленинским проспектом бастуют метростроевцы. Ночная смена отказалась выходить из шахты
Ночная смена «Метроподземстроя» отказалась выходить из шахты на Ленинском проспекте. Они ждут летних зарплат.
Об акции рабочих 26 августа сообщил «Фонтанке» родственник одного из рабочих, информацию подтвердили в «Метрострое». Речь идет о шахте 841, которая расположена западнее дома 100 по Ленинскому проспекту, она является объектом строящейся Красносельско-Калининской линии. По данным «Фонтанки», рабочие требуют выплаты зарплат за июнь и июль и отказываются до тех пор подниматься из шахты.
В «Метрострое» сообщили, что с сентября рабочих «Метроподземстроя» будут переводить в другую организацию — Горно-строительное управление, которое является подразделением генподрядчика по строительству подземки.
ООО «Метроподземстрой» — подрядчик «Метростроя» — организовано в 1993 году. «Метрострой» является соучредителем предприятия с долей в 30% уставного капитала.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что на участке Красносельско-Калининской линии пришлось приостанавливать проходку из-за претензий Ростехнадзора. В рамках секвестра бюджета на 2020 год с коричневой линии метро сняли 1,5 млрд рублей. Параллельно банковские счета «Метростроя» были заблокированы, на предприятии разворачивается корпоративный конфликт.