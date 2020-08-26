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26.08.2020 13:35
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Бастующие на Ленинском метростроевцы вышли из шахты после приезда руководства. Заказчик обещает закрыть задолженность по зарплате, пока — только часть

В «Метрострое» признали наличие «технической задержки» по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой». Ранее ночная бригада этой компании отказалась выходить из шахты, пока перед ней не закроют долги.

«Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников — это 264 человека — в филиал ОАО «Метрострой» — ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате, — сообщили в пресс-службе генподрядчика. — Часть задолженности будет покрыта в ближайшее время после приемки работ по Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться, после того как правительством будет произведено перераспределение средств с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию». Ситуация находится также на контроле у заказчика — Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, в 13.30 бригада поднялась из шахты для переговоров с руководством «Метростроя». Родственники рабочих рассказали, что на месте также представители полиции и прокуратуры.

Ранее стало известно, что около 10 членов ночной бригады «Метроподземстроя» отказались выходить из шахты № 841 под Ленинским проспектом. По словам одного из родственников бастующих, они готовы были сидеть там хоть неделю — до тех пор, пока деньги не будут переведены. В рамках секвестра бюджета 2020 года с адресной инвестиционной программы по строительству метро сняли несколько миллиардов рублей: с Красносельско-Калининской линии — 1,5 млрд рублей, с Лахтинско-Правобережной — 3,5 млрд. Примерно в то же время были заблокированы счета предприятия в «Газпромбанке».

© Фонтанка.Ру

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