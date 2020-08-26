Бастующие на Ленинском метростроевцы вышли из шахты после приезда руководства. Заказчик обещает закрыть задолженность по зарплате, пока — только часть

В «Метрострое» признали наличие «технической задержки» по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой». Ранее ночная бригада этой компании отказалась выходить из шахты, пока перед ней не закроют долги.



«Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников — это 264 человека — в филиал ОАО «Метрострой» — ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате, — сообщили в пресс-службе генподрядчика. — Часть задолженности будет покрыта в ближайшее время после приемки работ по Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться, после того как правительством будет произведено перераспределение средств с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию». Ситуация находится также на контроле у заказчика — Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

