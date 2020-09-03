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03.09.2020 12:33
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«Показания сходятся, только когда они рассказывают, как пили пиво». Против свидетелей защиты Ефремова просят возбудить уголовное дело

Представители потерпевших в ДТП с Ефремовым попросили на заседании суда 3 сентября возбудить уголовное дело против свидетелей, утверждавших, что не видели за рулем актера. Об этом сообщает РАПСИ.

«Прошу суд проверить по факту 307-й статьи УК РФ (заведомо ложные показания) показания свидетелей Кобца и Гаева, — заявила представитель потерпевших Бутырина. И добавила: — Показания этих свидетелей сходятся только в тот момент, когда они рассказывают, как пили пиво "Балтика 9"».

Бутырина также напомнила, что свидетель Кобец, который утверждал, что видел за рулем другого человека, не смог вспомнить цвета подушек безопасности и не нашёл себя на видеозаписях с места ДТП.

Ранее сегодня обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова, а сам актер признал свою вину.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (3)

sakorol
Посадить их вместе с Ефремовым лет на 5
RemyMartin
Захарчуки жгут.
Serg_I
Правильно, нечего своими "свидетельскими показаниями" зарабатывать на новое пиво!
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