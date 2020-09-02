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02.09.2020 17:23
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Новым гендиректором «Ленты» назначен бывший топ-менеджер «Перекрестка» и «Магнита»

Новым гендиректором сети магазинов «Лента» назначен Владимир Сорокин. Бывший руководитель компании Герман Тинга продолжит сотрудничать с ней в качестве консультанта. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Я хотел бы поблагодарить команду и Германа за эту работу. В то же время мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ретейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент «Ленты», пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина», — заявил председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, слова которого приводятся в релизе.

Сорокин вступит в должность гендиректора 3 сентября и сменит Тингу в совете директоров. Бывший руководитель продолжит работать в компании в качестве консультанта.

Владимир Сорокин окончил Санкт-Петербургский институт советской торговли по специальности инженер-технолог, а также Высшую школу экономики по программе «Фондовый рынок и инвестиции». Он начал карьеру в 1994 году в компании Gillette. В 2013 году пришел в Х5 Retail Group и через некоторое время возглавил ЗАО «ТД "Перекресток"». В 2019-м Сорокин перешел в «Магнит», где занимал должности заместителя гендиректора, коммерческого директора, члена правления компании.

Выручка «Ленты» в 2019 году составила 445 млрд рублей, а чистая прибыль — 9,1 млрд рублей. В первом квартале 2020 года выручка сети выросла на 7%, до 106 млрд рублей. На этом отразился покупательский зуд, возникший на фоне коронавируса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

АлексK9
Судя по тому, как все эти годы трясло "Перекресток", Ленте предстоят тяжелые времена! Цены точно взлетят! Сейчас схожая продуктовая корзина в Ленте стоит на 10 - 15 %% меньше, чем в Перекрестке. Акции в Ленте регулярные и заметные, в Перекрестке или "ни о чем" или понять не можешь, где акция. Посмотрим на Ленту через годик.
hal9000
МоЭт на кассеты Gillette Mach3 Turbo цены упадут..
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