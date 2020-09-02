Новым гендиректором «Ленты» назначен бывший топ-менеджер «Перекрестка» и «Магнита»

Новым гендиректором сети магазинов «Лента» назначен Владимир Сорокин. Бывший руководитель компании Герман Тинга продолжит сотрудничать с ней в качестве консультанта. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ретейлера.



«Я хотел бы поблагодарить команду и Германа за эту работу. В то же время мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ретейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент «Ленты», пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина», — заявил председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, слова которого приводятся в релизе.

